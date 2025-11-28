La surrealista lesión del exvalencianista Isco Alarcón El centrocampista que actualmente milita en las filas del Betis tuvo que ser sustituido en el partido de Europa League debido a un encontronazo con Amrabat

Uno de los mediocentros más determinantes en clave nacional tiene el nombre y apellidos de alguien que se formó en la cantera del Valencia CF. Ese no es otro que Isco Alarcón. Las discrepancias con Unai Emery precipitaron su salida de Mestalla. A lo largo de más de una década ha venido reafirmando su valía y determinación primero en el 'EuroMálaga' y más tarde, aunque con un rol más secundario, en el Real Madrid. Tras su salida del club blanco y el desengaño en Nervión, el destino le llevó hacia el Benito Villamarín, donde vuelve a ser un líder. Sin embargo, para el futbolista no está siendo una temporada fácil debido a las lesiones. Anoche, tras su reciente reaparición, volvió a caer al dique seco.

Isco tuvo que retirarse del campo de la forma que él jamás hubiese imaginado. Uno puede dañarse solo o debido a un lance o entrada frente a un rival, pero en su caso le pasó debido a una acción con uno de sus compañeros. En un balón dividido, el '22' verdiblanco y Sofyan Amrabat chocaron sus piernas de forma muy brusca cuando se disponían a golpear. Pero ese golpe fue ineficaz y el impacto lo recibieron los propios jugadores.

Tal fue la magnitud del choque que tanto Isco como Amrabat tuvieron que ser inmediatamente sustituidos tras la entrada y valoración de las asistencias médicas. En el caso del español, requiriendo de hasta siete puntos de sutura. Todo ello cuando apenas habían transcurrido ocho minutos del encuentro de Europa League contra el Utrecht.

Por ello, salvo que se produzca casi un milagro, ambos se perderán como mínimo la próxima jornada liguera, que no es ni más ni menos que el duelo grande de la ciudad ante el Sevilla. «A Isco han tenido que darle siete puntos de sutura, ni él ni Amrabat llegan al derbi», confirmó Pellegrini en la posterior rueda de prensa. Así, Isco volverá a parar forzosamente después de que el pasado fin de semana reapareciera sobre el verde, un momento que el Betis aprovechó para anunciar su renovación hasta el año 2028 tras desplegar una gran lona en la grada del estadio.