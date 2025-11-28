Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión
Isco Alarcón sentado sobre el césped tras la lesión. EFE/ Jose Manuel Vidal

La surrealista lesión del exvalencianista Isco Alarcón

El centrocampista que actualmente milita en las filas del Betis tuvo que ser sustituido en el partido de Europa League debido a un encontronazo con Amrabat

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:06

Comenta

Uno de los mediocentros más determinantes en clave nacional tiene el nombre y apellidos de alguien que se formó en la cantera del Valencia CF. Ese no es otro que Isco Alarcón. Las discrepancias con Unai Emery precipitaron su salida de Mestalla. A lo largo de más de una década ha venido reafirmando su valía y determinación primero en el 'EuroMálaga' y más tarde, aunque con un rol más secundario, en el Real Madrid. Tras su salida del club blanco y el desengaño en Nervión, el destino le llevó hacia el Benito Villamarín, donde vuelve a ser un líder. Sin embargo, para el futbolista no está siendo una temporada fácil debido a las lesiones. Anoche, tras su reciente reaparición, volvió a caer al dique seco.

Isco tuvo que retirarse del campo de la forma que él jamás hubiese imaginado. Uno puede dañarse solo o debido a un lance o entrada frente a un rival, pero en su caso le pasó debido a una acción con uno de sus compañeros. En un balón dividido, el '22' verdiblanco y Sofyan Amrabat chocaron sus piernas de forma muy brusca cuando se disponían a golpear. Pero ese golpe fue ineficaz y el impacto lo recibieron los propios jugadores.

Tal fue la magnitud del choque que tanto Isco como Amrabat tuvieron que ser inmediatamente sustituidos tras la entrada y valoración de las asistencias médicas. En el caso del español, requiriendo de hasta siete puntos de sutura. Todo ello cuando apenas habían transcurrido ocho minutos del encuentro de Europa League contra el Utrecht.

Por ello, salvo que se produzca casi un milagro, ambos se perderán como mínimo la próxima jornada liguera, que no es ni más ni menos que el duelo grande de la ciudad ante el Sevilla. «A Isco han tenido que darle siete puntos de sutura, ni él ni Amrabat llegan al derbi», confirmó Pellegrini en la posterior rueda de prensa. Así, Isco volverá a parar forzosamente después de que el pasado fin de semana reapareciera sobre el verde, un momento que el Betis aprovechó para anunciar su renovación hasta el año 2028 tras desplegar una gran lona en la grada del estadio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  3. 3 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  4. 4 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  5. 5 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  8. 8 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  9. 9

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  10. 10

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La surrealista lesión del exvalencianista Isco Alarcón

La surrealista lesión del exvalencianista Isco Alarcón