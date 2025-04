Así sufrió Barrenechea en Mestalla: «Se me fue la anestesia y me dolía mucho»

Enzo Barrenechea es el claro ejemplo de compromiso y esfuerzo en un Valencia donde ha sido necesario este tipo de atributos y actitudes para salir ... de la espiral de malos resultados y pésima situación deportiva que atravesaba el conjunto valencianista hasta la llegada de Carlos Corberán.

El jugador argentino, que arrastraba molestias en el hombro del partido contra el Rayo, forzó para poder ser de la partida contra el Espanyol, demostrando así su garra y sacrificio. Las pruebas médicas realizadas el pasado domingo descartaron una lesión grave en el hombro y al día siguiente el centrocampista ya se ejercitaba con el resto de sus compañeros en los entrenamientos previos al Valencia-Espanyol.

El cuerpo médico, teniendo en consideración la situación de Enzo y las molestias que puede generar un hombro maltrecho, tomó la decisión de infiltrar al jugador blanquinegro y al concluir el encuentro, Enzo reconoció en zona mixta que el dolor llegó a ser insoportable cuando desapareció la anestesia. «La verdad que me dolía mucho, sufrí mucho estos días, jugué infiltrado y al final se me fue la anestesia y me dolía mucho», señaló el argentino.

Pese a los fuertes dolores en su hombro, el de Villa María aguantó hasta el minuto 83 sobre el terreno de juego, momento en el que fue sustituido por Pepelu. Enzo, en el momento de su sustitución, fue ovacionado por Mestalla, que le reconocía así el esfuerzo conocedores de su situación.

Barrenechea también se mostró disgustado por el resultado del encuentro, encuentro donde, para el argentino, el Valencia mereció más y donde no pudo pasar del empate. «Hicimos todo el mérito nosotros, creo que fuimos superiores en los 90 minutos, una lástima que los tres puntos no hayan quedado en casa».

Pese al empate, el argentino asegura que «este es el camino» y que pese a llevarse un «sabor agridulce» del partido, «este punto sirve para sumar y para cada vez estar más cerca de nuestro objetivo».