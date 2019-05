Sorpresa entre los aficionados en las taquillas de Mestalla Aficionados recogen sus entradas para la final en las taquillas de Mestalla. / Lourdes Martí Tras las colas de ayer, los seguidores acuden escalonadamente para retirar sus entradas de la final de Copa LOURDES MARTÍ Viernes, 3 mayo 2019, 11:43

Nada de kilométricas colas en Mestalla. Tampoco 'cabreo' entre los seguidores por aguardar horas para retirar sus entradas para la final de Copa. Esta mañana están citados en las taquillas del coliseo blanquinegro aquellos aficionados que en sus reservas tienen el identificador desde el 2501 hasta el 3300. Y, de momento, están acudiendo de forma escalonada por lo que no se registran aglomeraciones.

«Tenía ahora un ratito y me he pasado a ver si había suerte y mira, en cinco minutos ya la tengo», comentaba José María Bou que acudirá al partido ante el Barça junto a su esposa. «Nos ha tocado a los dos en el sorteo y en al misma zona así que no tuvimos que ir a la Oficina de la Afición a cambiar la ubicación ni nada», añadía sonriente. Con las localidades bien guardadas, se marchaba a continuar con sus quehaceres.

Nada de colas hoy en Mestalla para recoger las entradas de la final. / Lourdes Martí

Tras las largas colas registradas ayer, el club ha vuelto a abrir las taquillas a las 10 horas y ha dispuesto vallas, además cuenta con tres personas que forman parte de la seguridad del estadio para evitar incidentes. Al parecer, los seguidores han asumido la recomendación de ayer del club que lanzó a través de redes sociales: «Para reducir tiempos de espera, recordamos a los abonados con cita matinal para recoger su entrada para la final que pueden acudir a taquillas a lo largo del día marcado. El orden de llegada no implica acceder a una mejor o peor entrada en la zona adquirida». Esta tarde, están citados aquellos que tengan el identificador en gol norte primero anfiteagro 3301 en adelante.

Mañana será el turno del 'Fondo Tribuna Baja'. Los siguientes, deberán acudir los días, 6, 7, 8, 10 y hasta el once de mayo respectivamente. La siguiente cita será en Sevilla donde todos esperan empujar al Valencia a ganar su primer título en el año del Centenario.