La sorprendente apuesta de Vinicius y Mamardashvili antes del penalti en el Bernabéu: «Gané 50 euros»

Giorgi Mamardashvili ha sido el héroe del Valencia CF en su histórico triunfo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El georgiano ha sido clave parando un penalti a Vinicius y realizando también varias intervenciones de mérito que han mantenido con vida a su equipo en el encuentro.

Después de una temporada irregular, el guardameta está logrando en los últimos partidos recuperar su mejor nivel, ese que le llevó a firmar por el Liverpool el verano pasado.

Tras la victoria ante el Real Madrid, Mamardashvili ha hablado en zona mixta y ha desvelado una curiosa apuesta que ha realizado con Vinicius antes del penalti que le ha parado al brasileño: «He tenido una conversación con Vinicius. Gané 50 euros. Le pregunté si quería jugar por 50 euros y me ha dicho que sí. Entonces gané, me tenía que pagar después del partido pero no lo ha hecho».

El portero ha conseguido detener la pena máxima al delantero y posteriormente el Valencia se ha adelantado en el marcador gracias a un gol de Diakhaby. Ya en la segunda parte, Vinicius ha marcado el empate tras el remate en un córner pero Hugo Duro ha anotado el 1-2 definitivo en el minuto 94.

Mamardashvili también ha analizado los tres puntos en los canales oficiales del club: «Es una victoria muy grande y muy importante contra un gran equipo. Es la primera desde 2008 en el Bernabéu y hay que seguir. Hoy jugamos muy bien defensivamente y en ataque, somos jóvenes pero fuertes. Todos tenemos días malos pero hay que demostrar quién soy yo, tengo que seguir así».