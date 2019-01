Sobrino y Roncaglia, dos refuerzos para Marcelino Roncaglia trata de sujetar a Kike, jugador del Eibar. / EFE/Salvador Sas El Valencia anunciará hoy ambas operaciones y, a la espera de que se pueda producir alguna sorpresa, la plantilla blanquinegra se queda con 22 profesionales El punta del Alavés llega por 5 millones y el central, cedido JUAN CARLOS VALLDECABRES Jueves, 31 enero 2019, 00:19

valencia. Rubén Sobrino -un perfil mucho más bajo que el deseado Chicharito- para olvidar la inapetencia continua de Batshuayi (que sigue todavía en nómina), y Facundo Roncaglia para sostener una defensa cogida con pinzas tras las salidas de Vezo y Murillo. El Valencia tapa sus carencias en la víspera del cierre del mercado de fichajes. Tanto una operación como otra se daban anoche prácticamente por cerradas, dejando de esta manera al Valencia de aquí hasta el final de temporada y con tres competiciones por delante con una plantilla con 22 profesionales, contando a Kang In, dando por supuesto que Batshuayi saldrá antes de esta noche se cierre el mercado y sin descartar tampoco que se pueda producir alguna sorpresa de última hora.

De los dos nuevos jugadores que se incorporarán a las órdenes de Marcelino, Rubén Sobrino Pozuelo (Daimiel, 1-6-1992) es el único que llega comprado. El Valencia abonará al Alavés una cantidad que ronda los cinco millones de euros, mientras que la salida del argentino Roncaglia (31 años) del Celta se hace bajo la fórmula de la cesión guardándose el club de Mestalla una opción de compra sobre él. Justo un día después de que el Valencia se reuniera con el agente de Chicharito y mandara un mensaje al West Ham diciendo que no está dispuesto a pagar ningún traspaso por el mexicano -el acuerdo con el jugador sólo era si llegaba cedido-, Mateo Alemany aceleró de manera sorprendente la contratación de Sobrino, un jugador que imprime velocidad al juego de ataque y que, según Marcelino, encaja perfectamente en las características del Valencia a la hora de hacer rápidas transiciones. Sobrino es un futbolista de cierta envergadura física (1,85) y que sabe permutar por todas las posiciones de ataque. Al Alavés le costó dos millones de euros y tenía contrato con el conjunto vitoriano hasta junio de 2021. Lo bueno del futbolista (internacional sub-19 en cinco ocasiones) es que viene con ritmo de juego (lleva 22 partidos entre Liga y Copa), suma cuatro goles entre las dos competiciones y desde luego la oportunidad que le da el Valencia es la más ambiciosa de su carrera (un perfil mucho más bajo que el deseado Chicharito). Se formó en la cantera del Real Madrid, pasó por la Ponferradina (2014-15), lo pescó el Manchester City por medio millón de euros pero luego lo cedió al Girona y luego, también cedido, acabó en el Alavés, que terminó fichándolo por menos de lo que ahora paga el club de Mestalla.

La llegada de Facundo Roncaglia ha cogido a más de uno por sorpresa. Sobre todo porque no es un futbolista que no ha sido titular indiscutible en el Celta y porque el conjunto vigués, en definitiva, está tercer por la cola. Ha sido internacional con la selección argentina -es comunitario- en 14 ocasiones y antes de recalar en el cuadro gallego defendió los colores del Fiorentina, Boca Juniors, Estudiantes de la Plata, Genoa y Espanyol. Contra el Valencia en el encuentro de Balaídos fue titular pero desde noviembre no tiene continuidad en el equipo. Es un central diestro y tenía contrato con el Celta hasta junio de 2020.