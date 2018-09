Fútbol Silva desvela por qué se fue del Valencia al City Silva celebra con David Villa su gol ante el Valladolid en 2009. / EFE El centrocampista se marchó al conjunto inglés en 2010 a cambio de 29 millones EFE Jueves, 13 septiembre 2018, 13:01

David Silva ha afirmado en el programa 'The Premier League Show' que emitirá esta noche la BBC que fichar en 2010 por el Manchester City fue una de las mejores decisiones de su vida.

El ex del Valencia CF explica que cuando estaba en el club de Mestalla el conjunto inglés empezó a llamarle y a interesarse por él, lo que facilitó su salida a final de temporada.

«El City me quería. Me estuvieron llamando desde diciembre, pidiéndome que fuera y jugara para ellos. Yo pensé: ¿Quién me quiere? El City, así que allí es donde voy a ir», ha asegurado el español que terminó fichando por el equipo que entonces entrenaba Roberto Mancini, a cambio de 29 millones de euros.

El centrocampista también ha aportado razones personales para abandonar el Valencia, club en el que despuntó. «Por entonces vivía con mis padres y ellos se estaban divorciando, así que era el mejor momento para salir de España y vivir una nueva experiencia. Se convirtió en el mejor movimiento posible», ha añadido.

Silva también ha descrito como una situación «muy difícil» los últimos meses, en los que ha tenido que estar a caballo entre Manchester y España, donde se encontraba su hijo Mateo, nacido prematuramente. «Ahora está bien y todo valió la pena. Sufrió mucho, pero está creciendo muy rápido», ha afirmado Silva.