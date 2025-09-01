Sergi Canós se marcha a préstamo al Valladolid

Se hizo oficial a media mañana la salida que ya estaba cerrada desde hace días de Alberto Marí –renovó antes hasta 2027– rumbo al Mirandés ... de Segunda, horas después también la del canterano Pablo López al mismo equipo, después la de otro canterano como Isma Santana al Logroñés, pero se resistió más de lo esperado la resolución del futuro de Sergi Canós (2-2-1997). Finalmente, el futbolista de Nules tomará el mismo destino que tiempo atrás hicieron jugadores como Tárrega, Comert, Cenk. Canós, con contrato como valencianista hasta junio de 2027, recalará cedido en el Valladolid.

La confirmación oficial se produjo ya bien entrada la noche, poniendo fin así a un culebrón que se inició prácticamente el mismo día en el que empezó la pretemporada, cuando Corberán ya le dejó claro al atacante –al igual que a Hugo Guillamón– que no contaba con sus servicios. La salida por la puerta de atrás del atacante –a uno de los aspirantes al ascenso– se produce tras un marcado declive en sus dos campañas como blanquinegro. Con lo que hubo que pelear y esperar en su fichaje (Lim se resistió hasta la saciedad a pagar 250.000 euros al Brenttford en agosto de 2023), y Canós participó en Liga en su primera temporada con 1.235 minutos (y un gol) mientras que en su segunda sólo llegó a 358'. En Pucela, por cierto, coincidirá con Peter Federico, que no ha convencido a Bordalás para el Getafe.

El que también tenía todos los pronunciamientos para abandonar la disciplina valencianista es Dimitrievski, que pese a las propuestas y las intenciones de unos y de otros al final se va a quedar. Eso sí, hay otras ligas que cierran sus respectivos mercados más tarde. El guardameta macedonio se expone a pasar un segundo año a la sombra del portero titular.