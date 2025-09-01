Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana 325.685,47 euros y otro 118.431,08 con la Bonoloto de este lunes
Canós, en un amistoso. LP

Sergi Canós se marcha a préstamo al Valladolid

Alberto Marí y Pablo López reforzarán al Mirandés mientras que Dimitrievski se queda en el Valencia

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:57

Se hizo oficial a media mañana la salida que ya estaba cerrada desde hace días de Alberto Marí –renovó antes hasta 2027– rumbo al Mirandés ... de Segunda, horas después también la del canterano Pablo López al mismo equipo, después la de otro canterano como Isma Santana al Logroñés, pero se resistió más de lo esperado la resolución del futuro de Sergi Canós (2-2-1997). Finalmente, el futbolista de Nules tomará el mismo destino que tiempo atrás hicieron jugadores como Tárrega, Comert, Cenk. Canós, con contrato como valencianista hasta junio de 2027, recalará cedido en el Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  2. 2

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Montroy
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sergi Canós se marcha a préstamo al Valladolid

Sergi Canós se marcha a préstamo al Valladolid