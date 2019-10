La semana fantástica de Rodrigo El delantero quiere jugar ante el equipo que quiso ficharlo este verano tras lucirse con la selección | El ariete del Valencia sigue un plan específico para estar a punto. Celades lo tiene entre algodones y hasta hoy no decidirá si está frente al Atlético LOURDES MARTÍ Jueves, 17 octubre 2019, 23:50

Han pasado tantas cosas en el Valencia que parece que fue hace una eternidad. Pero sólo hay que remontarse dos meses y cinco días para volver a aquel 13 de agosto en el que Rodrigo Moreno dijo adiós a sus compañeros para fichar por el Atlético. Nunca se marchó. Tras un par de despedidas fallidas en forma de ovación por parte de la grada de Mestalla, muchas peticiones de que no se marchase –incluso le recordó algún aficionado en Paterna aquello de que en Madrid no hay playa–, la marcha de Marcelino, tres asistencias en Liga y un ojo morado, Rodrigo marcó un gol por primera vez esta temporada. Fue con la elástica de la selección. Salió el ariete para meter a España en la Eurocopa. Se resistía el primer gol para Daniella. Tanto que a punto estuvo de no suceder.

Rodrigo era el plan B de Robert Moreno. El propio ariete confesó tras el encuentro ante Suecia que llevaba arrastrando molestias varios días y que el seleccionador quería probar «otras cosas». Lo mimaron en la selección e intentaron que no jugara. Pero España le necesitaba. Albert Celades debió fruncir el ceño cuando vio por televisión que Rodrigo iba a salir a jugar. Seguro que vio los pocos minutos que faltaban para que terminara el encuentro con los dedos cruzados. El miércoles el internacional volvió a Paterna y trabajó en el gimnasio al igual que ayer. Todos los cuidados son pocos para el delantero. El calendario aprieta y hoy se verá si finalmente puede jugar ya.

El ariete no ha logrado anotar en Liga pero indudablemente está teniendo un papel destacado. Ha puesto su polivalencia al servicio del equipo y se ha sacrificado por él jugando en banda. Celades, con quien coincidió en la selección cuando era segundo de Fernando Hierro en el Mundial de Rusia, lo conoce bien. Hace unas semanas habló con él y acordó que de vez en cuando jugaría en banda. Una posición que a Rodrigo afirma no desagradarle. En los partidos en los que el entrenador ha jugado con un 4-3-3 el futbolista cae hacia la derecha, con Maxi Gómez como referencia goleadora. Por detrás, el hispano-brasileño se ha sentido respaldado por Francis Coquelin, quien le ha liberado en tareas defensivas.

Rodrigo es consciente de que será el centro de todas las miradas ante el Atlético. Ojalá le salga igual de bien que a Kevin Gameiro la temporada pasada. El francés se enfrentó a su equipo anotó un gol y provocó el penalti que supuso el segudo tanto valencianista. No fue suficiente para ganar a su exequipo que se llevó la victoria por 3 goles a 2.

En el fútbol siempre se dice que las estadísticas están para romperlas y el Valencia de Albert Celades es el mayor ejemplo. Los blanquinegros nunca habían ganado en el nuevo San Mamés ni en Stamford Bridge y en ambos casos lograron los puntos en juego. Mañana pueden hacer lo propio en el segundo año de vida del Wanda.

Gameiro está dispuesto a repetir su actuación del año pasado ante la que fue su afición. Después de tres semanas sin jugar por una lesión, el francés reconoció ayer en la radio oficial del club que tenía muchas «ganas» de volver a hacerlo. Antes de romperse a los diez minutos del choque ante el Getafe en Mestalla, había jugado en cinco partidos y anotado dos goles. Espera Gameiro que su dolencia no le haya «cortado esa línea»: «Hice una buena pretemporada y comencé bien. Me toca volver y trataré de marcar goles y ayudar al equipo».

Su ausencia la ha aprovechado muy bien Maxi Gómez. El delantero uruguayo se ha beneficiado del estilo de Celades y en siete partidos ha anotado cuatro tantos. El internacional volvió ayer a Valencia, precisamente viajó junto al que será su rival en el Wanda, José María Jiménez, y como es habitual en los recién llegados realizó trabajo específico en el gimnasio de Paterna.