Salvador Gomar: «Albelda quiere vender el cambio pero ves de quién se rodea y es imposible» El aspirante a presidente de la FFCV afirma que el consenso con el excapitán del Valencia era difícil: «Los dos queremos el cargo y en el fútbol es imposible la bicefalia» HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Lunes, 6 agosto 2018, 00:20

El apellido Gomar forma parte de la historia del fútbol valenciano. Salvador Gomar Asturiano fue gerente del Valencia Club de Fútbol entre 1973 y 1986. Su hijo, Salvador Gomar Fayos (Valencia, 29 de octubre de 1965), mamó el fútbol desde la cuna. Hoy, este abogado valenciano, ha dado el paso para aspirar a ser elegido como nuevo presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Tras salir del Valencia CF inició un nuevo proyecto como secretario general de la Federación. Por delante le esperan unos meses duros. Enfrente, en esa carrera electoral, tendrá al excapitán del club de Mestalla David Albelda, que en las últimas semanas ha criticado duramente a su contrincante. Gomar, que ya ha dejado su puesto en la Federación, se presentó de manera oficial en el Bar ¡¡Che!! Taberna Vasca de Pepe Ibáñez, el templo del fútbol femenino en Valencia.

-¿Qué puede aportar Salvador Gomar al fútbol valenciano?

-Un modelo de gestión por los cuatro costados. Cien por cien dedicación y fútbol valenciano. Desde la profesionalidad queremos aportar a la Federación una actividad frenética, debemos de ser un referente en España, donde ya lo somos pero hay que subir un peldaño más.

-El fútbol base ha experimentado en los últimos años un auge espectacular, aunque también da la sensación de que se ha desbordado especialmente por la presión de los padres. ¿Qué idea tiene para mantenerlo bajo control?

-Regularlo es difícil porque ahora chocamos con los padres que creen que sus hijos son las futuras estrellas del fútbol mundial. Hay muchísimos grupos en las tres provincias y se ha desbordado. Hay que mejorar las competiciones, hacer congresos, seminarios y contar con las ideas de los propios clubes. Hemos aplicado ya medidas para evitar goleadas y ahora vamos a ir un pasito más allá con otro tipo de iniciativa. La idea es que en la primera vuelta jueguen todos los equipos y después dividir el grupo en dos en función del nivel de cada equipo.

-¿Se puede aplicar alguna medida efectiva para regular a los clubes que dependen de la Federación?

-Llevamos un fair play para los clubes de Tercera hacia abajo y para las escuelas, que han proliferado en los últimos tiempos. También hay que abordar la falta de instalaciones y hay que llegar a acuerdos con los ayuntamientos.

-Usted conoce bien el fútbol sala, que siempre parece el hermano pobre. ¿Qué medidas tiene previstas para impulsarlo?

-Es cierto que se ha quedado un poco estancado. Hay que promocionarlo yendo a las escuelas, visitando a los clubes y organizando campus. Yo les llamo los intelectuales del fútbol. Lo practiqué de niño, entrené y todos los que jugaban contra mí provenían de colegios. Tengo mucho interés en mejorar en este campo.

-Albelda, el otro aspirante, ha lanzado duras acusaciones al afirmar que desde las oficinas de la Federación se ha trabajado para la candidatura de Salva Gomar. ¿Ha sido así?

-Me duele lo que he leído y escuchado porque no es cierto. David Albelda, si hubiera querido, podría haber ido a las oficinas de la Federación a ver trabajar a los empleados y darse cuenta de qué es lo que hacen. La realidad es que no ha aparecido por allí. Los trabajadores de la Federación están molestos con esas declaraciones y hay que tener en cuenta que por encima de todo son profesionales. Me duele que el inicio de su campaña fuera un ataque contra mí cuando todavía no me había ni presentado ni pronunciado. Me produce tristeza, porque conozco a Albelda desde hace mucho tiempo y sé el entorno que le rodea. Para mí es triste porque soy muy sensible a estos temas.

-¿Le causó sorpresa la candidatura de David Albelda?

-No, la verdad es que no me pilló por sorpresa. Cuando Manuel Llorente intentó presidir la Real Federación Española de Fútbol ya se comentaba. Lo que sí ha sido una sorpresa es que haya aparecido con esta fuerza, con estas declaraciones. Yo creía incluso que se iba a desvanecer, pensaba que igual quería ir en mi candidatura pero ha sido todo lo contrario y para mí ha sido una falta de respeto. Yo tengo una experiencia y una trayectoria. Si Albelda se quiere presentar me parece perfecto.

-¿Tan difícil era alcanzar una candidatura de consenso?

-El consenso con David Albelda era difícil porque los dos queremos ser presidentes del fútbol valenciano. En esto casos es imposible una bicefalia.

-¿Le ofreció usted un puesto en su candidatura?

-Sí, en el área que él conoce, que es dentro de la de los entrenadores y jugadores. Él ha sido futbolista durante veinte años y su opinión es importante. Pero la de él y la de Giner, Camarasa, Planelles...

-Usted y Albelda son dos perfiles muy diferentes. ¿Le beneficia o le perjudica?

-Las Federaciones han cambiado. Antes era el presidente mediático que iba a un acto y luego se iba. Pero eso ahora ya no es así, yo llego a las ocho y media al trabajo y el día después de las elecciones, cuando sea presidente, haré lo mismo. A mí Rubiales me ha atendido a las nueve menos cuarto de la mañana, los presidentes de hoy en día son cien por cien dedicación. Me lo he currado.

-¿Con qué apoyos territoriales cuenta?

-En Alicante hay dos o tres personas que colaboran conmigo y que son candidatos a la asamblea; en Valencia somos un montón de gente que ya estamos en marcha y en la provincia de Castellón es donde tengo menos candidaturas pero aún así dispongo de 18 aspirantes.

-Albelda se ha hecho fuerte en Castellón.

-Hay que ver las candidaturas y la gente que ha registrado. Es lícito que el Villarreal y el Roda quieran ser asambleístas. Yo en Castellón he presentado a siete clubes que van a colaborar conmigo.

-El cupo de los árbitros es el único que no celebrará elecciones ya que se han presentado sólo 16 candidatos a asambleístas, que es el número que hay que cubrir. ¿Los colegiados van con usted y ya cuenta con 16 de los 61 votos que necesita?

-Los árbitros son un colectivo muy importante, al que siempre me he dedicado y por eso se dice que gozo de su confianza. En principio parece que están conmigo aunque siempre hay que esperar a las elecciones. También hay otras candidaturas, en concreto 14 que no tienen alternativa y espero que también estén a mi lado.

-Ha apuntado directamente a Manuel Llorente como el hombre en la sombra de David Albelda. ¿Ha visto usted al expresidente del Valencia trabajar para el otro candidato?

-Sí lo he visto trabajar si por ello se entiende acompañar a presentar candidaturas a asambleístas a la Federación. Lo vi con mis propios ojos.

-¿Y qué le parece?

-Me parece fenomenal que haya personas que han estado en el fútbol que quieran participar. Pero cuando se quiere vender un cambio y ves de quién se rodea, de personas que ya estaban pues en realidad el cambio es imposible. Es lícito pero hay que ser consecuente con el discurso que uno vende.

-¿La candidatura de Gomar es la de Rubiales y la Federación y la de Albelda de la Liga y Tebas?

-La candidatura de Salva Gomar es el de Salva Gomar y la de David Albelda es la de una persona que ha sido impulsada por alguien. Yo se lo pregunté: ¿David, tú te has levantado hoy y de repente quieres ser el candidato? No me lo creo, a mí lo que me dicen es que está empujado por Manuel Llorente. Yo no sé si La Liga está detrás o no, de lo que desconozco no me pronuncio.

-¿Qué tal es su relación con Rubiales?

-Muy buena, es obligatoria. Quien no tenga una relación buena con Rubiales hoy en día no puede acceder a la Federación Española. Yo lo que le pido es que cuando esté allí, porque tengo fe en que así será, tenga un puesto relevante. Y si al final no soy yo, que lo tenga la Federación Valenciana porque lo merecemos por votos, entidad, clubes y deportistas que aportamos.

-¿El voto por correo será decisivo en la elección del presidente?

-No creo porque es un voto difícil cuando agosto es inhábil. Esto se va a decidir en los primeros días de septiembre y el trabajo para que te voten es ir a los campos de fútbol, de manera presencial. No voy a parar hasta ser presidente. Porque es lo que me gusta, el fútbol es mi pasión. Siempre estoy viendo partidos, de la categoría que sea y he hecho en este tiempo muchos kilómetros por mi trabajo.

-¿Qué perfil tendrá su junta directiva si gana las elecciones?

-Joven y activa, que esté pendiente del fútbol. Hay que llegar a todos los sitios, a Utiel, a Camporrobles. Van a estar en mi junta. El mundo femenino también tiene mucho que aportar, como Yolanda del E-1 Paiporta, con la que se me cae la baba por el entusiasmo con el que habla.

-¿Qué le parece que se limite el mandato a 12 años?

-Perfecto. Es importante que aparezca savia nueva. La gestión de Vicente Muñoz -ha estado 32 años en el cargo- ha sido extraordinaria pero es cierto que llega un momento en el que hay que dar paso a la siguiente generación.