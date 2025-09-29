Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fede Sagreras. JESÚS SIGNES

Sagreras: «Era lo lógico, había muchos nervios en los peñistas»

El presidente de la Agrupación aplaude la decisión de aplazar el partido de Mestalla, sobre todo por los aficionados que se hubieran podido sentir perjudicados

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:28

Desde que el domingo fue cogiendo fuerza el aviso de que en la Comunitat se podían revivir situaciones como la del año pasado, al menos ... en lo que al temporal se refiere, lo cierto es que esos cuarenta mil aficionados que no han fallado a su cita con el Valencia esta temporada empezaron a preguntarse si se iba o no a disputar el partido. Nada más conocerse la decisión de la Federación, se vivió un respiro de alivio general. Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas, resumía de alguna forma esa experiencia de inquietud. «Estamos totalmente de acuerdo con la decisión que se ha tomado, era lo lógico. Se ha hecho muy bien porque lo contrario hubiera sido algo difícil de entender. Hay que tener en cuenta que a Mestalla viene muchísima gente de fuera de la ciudad y eso podía generar situaciones de mucho riesgo».

