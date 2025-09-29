Sagreras: «Era lo lógico, había muchos nervios en los peñistas» El presidente de la Agrupación aplaude la decisión de aplazar el partido de Mestalla, sobre todo por los aficionados que se hubieran podido sentir perjudicados

Juan Carlos Valldecabres Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:28 Comenta Compartir

Desde que el domingo fue cogiendo fuerza el aviso de que en la Comunitat se podían revivir situaciones como la del año pasado, al menos ... en lo que al temporal se refiere, lo cierto es que esos cuarenta mil aficionados que no han fallado a su cita con el Valencia esta temporada empezaron a preguntarse si se iba o no a disputar el partido. Nada más conocerse la decisión de la Federación, se vivió un respiro de alivio general. Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas, resumía de alguna forma esa experiencia de inquietud. «Estamos totalmente de acuerdo con la decisión que se ha tomado, era lo lógico. Se ha hecho muy bien porque lo contrario hubiera sido algo difícil de entender. Hay que tener en cuenta que a Mestalla viene muchísima gente de fuera de la ciudad y eso podía generar situaciones de mucho riesgo».

El teléfono de Sagreras echaba humo desde el domingo cuando se decretaron las alertas. «Me han llamado prácticamente todos los delegados. Había muchos nervios entre los peñistas, es normal. En la zona de la comarca de la Ribera es donde más peñas hay y son pueblos afectados siempre por la fuertes lluvias, también hay muchas en la Safor, en pueblos como Pedreguer, Oliva, Gandia; viene gente de la zona de Alcoy, también de la Canal de Navarrés, y luego están los del Norte de Castellón, hay aficionados de Benicarló, por ejemplo».

