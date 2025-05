La Roma despide a lo grande a un histórico exvalencianista

Marcos Sánchez Valencia Lunes, 19 de mayo 2025, 09:58 Comenta Compartir

Cuando uno hace repaso a los grandes entrenadores que han pasado por el Valencia, no se puede olvidar de un histórico como Claudio Ranieri. El italiano estuvo en dos etapas en el club de Mestalla: la primera, de 1997 a 1999, y la segunda en el año 2004, hasta que fue destituido.

Con el Valencia, en su primera etapa, se convirtió en uno de los llamados 'Héroes de la Cartuja', ya que, tras solo unos meses al mando del conjunto blanquinegro por la destitución de Jorge Valdano, le cambió la cara, consiguió darle una identidad de juego y llevó a los de Mestalla hasta la final de Copa del Rey, donde consiguió ganarla al Atlético de Madrid por un resultado contundente de 3-0. Además, consiguieron no solo tumbar a los colchoneros, sino doblegar al Barcelona en los cuartos y destrozar al Real Madrid en las semifinales, llegando incluso a dejar un marcador tan apabullante como un 6-0 en Mestalla. En la memoria de algunos queda aquella anécdota, donde el entrenador italiano tras el desconocimiento de los protocolos pertinentes tras ganar la Copa del Rey, se quedó en el césped, sin saber que tenía que subir al palco para recibir la medalla al igual que sus jugadores.

«Nadie me dijo que tenía que subir a por la medalla. Me quedé en el césped. Después, cuando vi por la tele que Antic fue el primero del Atlético en subir me di cuenta del fallo. Yo me quedé tranquilo en el césped», recordaba Ranieri en una entrevista para el Valencia CF.

También logró clasificar al Valencia para la Champions League, tras ganarse a pulso un meritorio cuarto puesto en Liga y ganó la Copa Intertoto en 1998 que le dio la posibilidad de acceder a la Copa de la UEFA.

Su segunda etapa no fue tan buena en 2004, porque, tras caer en Champions League y en la Copa de la UEFA, Ranieri fue destituido; sin embargo, consiguió ganar la Supercopa de Europa. El italiano, que había puesto punto y final a su trayectoria como entrenador en 2024, volvió a los banquillos meses después tras la llamada de la Roma.

Anoche, tras disputar su último partido en el Olímpico de Roma ante el Milán, el cual ganaron por 3-1, se despidió a lo grande de la afición tifosi, que le obsequió con una figura icónica del club: una heráldica que forma parte del escudo de la A.S. Roma. También recibió un ramo de flores y se acercó a la grada para despedirse de los aficionados.