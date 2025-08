Ricardo Arias, leyenda del Valencia: «Copete se va a ganar a Mestalla en dos partidos»

Pablo Lara Valencia Viernes, 1 de agosto 2025, 13:48 Comenta Compartir

Ricardo Arias, leyenda y embajador del Valencia CF, habló en los micrófonos de VCF Media Radio. Quien fuera defensa blanquinegro durante 16 temporadas y es el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del club —solo por detrás de Fernando Gómez— con un total de 537 encuentros defendiendo el escudo valencianista, se sinceró sobre cómo ve la nueva temporada del equipo dirigido por Corberán, así como sobre las nuevas incorporaciones realizadas hasta el momento.

La pretemporada y el juego del equipo

En cuanto a la pretemporada que está realizando el equipo, Ricardo no da importancia al hecho de no haber logrado una victoria: «Los resultados positivos se irán consiguiendo; es cuestión de tiempo, cuando se alcance la forma física idónea. Los resultados no sirven, la forma física y los cambios en cada partido hacen que sean irregulares. Lo más duro del año y lo más difícil son las pretemporadas».

El embajador del club, pese a la derrota y los dos empates acumulados, percibió mejoras en el último encuentro disputado en Tarragona: «Ante el Olympique de Marsella, el Valencia CF respondió y se vislumbraron cosas que esperamos del equipo», declaró el exfutbolista. «La idea futbolística es similar a la que propuso Corberán en su llegada: hacerse fuerte defensivamente, que el equipo crezca desde atrás y garantizar la seguridad defensiva», afirmó la leyenda blanquinegra sobre la clave del juego del Valencia.

Ilusión con los fichajes

Con el mercado de fichajes más caliente que nunca, Arias se mostró más que satisfecho con las tres incorporaciones hasta el momento: «Se puede sacar mucho rendimiento de todos. Vamos a disfrutar con ellos». En cuanto al portero: «Julen ha demostrado que es un guardameta de garantías. Con él, Rivero y Dimitrievski, la portería está bien cubierta«. Sobre el primero en llegar, Dani Raba, no duda de la calidad del extremo: »Fue el mejor jugador del Leganés y va a ser una pieza importante en el equipo. Nos va a deleitar con su juego vertical y su buen gusto por el fútbol«, declaró. Tampoco se quiso olvidar de Copete, que al igual que él va a defender las redes de Mestalla con garra y sangre, aseguró: »Copete es un jugador que viene con ganas de demostrar, y su actitud de apostar por el Valencia dice mucho a su favor. Nos va a dar seguridad, compromiso, profesionalidad y autoexigencia. Seguro que se va a ganar a Mestalla en dos partidos por cómo es su carácter«, concluyó el valencianista.