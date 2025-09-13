Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Thierry, durante el entrenamiento de este viernes en Paterna. vcf

El regreso de Thierry Rendall es el undécimo refuerzo del Valencia

El lateral se lesionó en Getafe unos días antes de la trágica dana y será la gran novedad en la convocatoria para enfrentarse al Barça

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:51

Thierry Rendall comenzó su particular calvario el 27 de octubre de 2024, dos días antes de la trágica dana, cuando se produjo la rotura del ... ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un lance fortuito con Alderete en el partido ante el Getafe. Más de once meses después, volverá a entrar en una convocatoria del Valencia «si completa el último entrenamiento» tal y como indicó ayer Carlos Corberán. El lateral no ha podido disputar ningún partido a las órdenes del técnico de Cheste, con lo que puede considerarse la undécima novedad de la plantilla con respecto al equipo que terminó el pasado curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  4. 4 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  5. 5 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  6. 6

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  7. 7

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  8. 8

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  9. 9

    El Roig Arena se vuelve a vestir de largo: Camilo abre la temporada de conciertos
  10. 10

    Gan Pampols, en su cuenta atrás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El regreso de Thierry Rendall es el undécimo refuerzo del Valencia

El regreso de Thierry Rendall es el undécimo refuerzo del Valencia