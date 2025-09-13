El regreso de Thierry Rendall es el undécimo refuerzo del Valencia

Thierry Rendall comenzó su particular calvario el 27 de octubre de 2024, dos días antes de la trágica dana, cuando se produjo la rotura del ... ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un lance fortuito con Alderete en el partido ante el Getafe. Más de once meses después, volverá a entrar en una convocatoria del Valencia «si completa el último entrenamiento» tal y como indicó ayer Carlos Corberán. El lateral no ha podido disputar ningún partido a las órdenes del técnico de Cheste, con lo que puede considerarse la undécima novedad de la plantilla con respecto al equipo que terminó el pasado curso.

El entrenador del Valencia quiso aprovechar el regreso de Thierry para destacar la fortaleza interior que ha tenido durante un proceso de recuperación que se alargó más de lo esperado, para ponerlo como un ejemplo para el resto de compañeros: «Si entro en detalle en su recuperación ha sido un ejemplo para todos un espejo donde hay que mirarse porque nunca ha perdido el foco en la recuperación aunque ha atravesado por momentos difíciles el espíritu y compromiso es un ejemplo para todos. Aporta muchas cosas, nunca se ha rendido pese a las dificultades y eso es la vida. Lo primero que ha aportado es ejemplo al resto de compañeros y es un jugador con unas capacidades físicas por encima de la media de la competición en velocidad y explosividad. Va a ser un jugador importante para nosotros».

Ahora, con su regreso, se abren muchas opciones tácticas para Corberán con respecto al lateral derecho. Es lógico que la participación de Rendall no será inmediata pero, analizando las palabras de Corberán, queda claro que es uno de los jugadores que tiene en mente en su esquema de equipo titular en cuanto consiga tener un nivel óptimo tras el lógico proceso de incorporación a la dinámica del equipo.