Recuperación exprés del valencianista Rodrigo, en el entrenamiento de la selección. / reuters El delantero arrastraba molestias en el aductor aunque todo apunta a que estará disponible en el Wanda C. V. VALENCIA. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:57

Con lo que está por venir en el Valencia, con partidos de Liga y Champions, Albert Celades es el primer interesado en evitar que sus futbolistas sufran cualquier tipo de percance que les impida jugar con su equipo. Es el caso de Rodrigo Moreno, que nada más regresar hoy a la ciudad deportiva de Paterna va a pasar por la consulta del médico para que le observe ya que arrastraba una sobrecarga en al aductor. Aunque parece que el delantero está mejor de lo que se esperaba, porque participó anoche en el encuentro de la selección española en los últimos 25 minutos, al entender el seleccionador que no había riesgo de una lesión de más gravedad.

Rodrigo se resintió en el entrenamiento del lunes por la tarde de unas molestias que arrastraba desde hacía días y que no le impidieron, sin embargo, jugar incluso como titular en la anterior cita con la selección. Esta vez no acabó la sesión y decidieron todos los implicados (médicos, técnicos y jugador) tener prudencia respecto a su participación. No fue baja este martes pero sí levantó las alarmas en el Valencia. En su caso se siguió el protocolo habitual, es decir, desde el cuerpo médico de la selección se ponen en contacto con los galenos de los clubes -en este caso el valencianista- para informar con más detalle del estado del futbolista afectado.

Hay que tener en cuenta que este sábado el equipo de Celades afronta el importante desafío de pasar por el Wanda Metropolitano, un partido que encierra varias connotaciones. La primera es que el Atlético es un rival de mucha exigencia, un adversario además que puede calibrar las verdaderas posibilidades del equipo que dirige Celades, mientras que, además, está el factor que protagoniza precisamente Rodrigo. El delantero estuvo a punto este verano de convertirse en futbolista del Atlético de Madrid, con todo lo que eso significó en su momento.

El Valencia trabajará esta tarde y se espera que Celades cuente ya con casi todo el grupo, excepto Kang In y Maxi. Será ellos los últimos en incorporarse. Lo harán mañana, casi con el tiempo justo de readaptarse al horario y descansar para estar al menos en la lista de convocados.