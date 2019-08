Lim rechaza que Rafinha llegue cedido al Valencia Marcelino gesticula en la rueda de prensa de ayer en Paterna. / efe El preparador asturiano reconoce que el club le ha comunicado que el centrocampista no jugará de blanquinegro LOURDES MARTÍ Domingo, 1 septiembre 2019, 00:38

valencia. Rafinha Alcántara no jugará en el Valencia. Marcelino García Toral ya lo tiene asumido: «El club me ha comunicado que no ha autorizado ni le da el visto bueno a su incorporación ni cedido». En primer lugar, Peter Lim se negó a fichar al centrocampista por sus continuas lesiones. Sin embargo, ahora no lo quiere ni en calidad de cedido. Un cambio de opinión que Marcelino no reprocha. Al menos en público: «Me puedo sentir como cualquier persona a la que se le dice una cosa y luego se modifica. He respetado las decisiones de la propiedad. Nosotros creíamos que necesitábamos un jugador centrocampista ofensivo y polivalente, lo considerábamos una necesidad. Esto procede del final de la temporada pasada».

El técnico prefiere esperar al cierre del mercado para valorar los movimientos del Valencia, aunque desliza que su intención era «potenciar el equipo para seguir creciendo»: «Tenemos una dificultad importante para acceder al cuarto puesto. Hay equipos como Athletic, Real Sociedad, Betis... que se han reforzado y no disputan competición europea y nosotros jugados cuatro competiciones. La plantilla creo que se queda un poco corta». Sí que le gustaría que llegara un lateral derecho. El club está trabajando en un sustituto para Piccini, quien se lesionó esta semana y no volverá hasta dentro de unos cuatro meses: «Sí estamos valorando esa opción porque nos quedamos muy cortos en esa posición».

Marcelino explicó que la llegada de futbolistas como Salva Ruiz, recomprado del Mallorca, o Jason Remeseiro se deben a situaciones «estratégicas de mercado» o simplemente se trata de «jóvenes con futuro». Lo que sí que criticó el preparador que estos futbolistas, que ya saben que no cuentan esta temporada, no hayan salido a estas alturas de mercado: «Si deciden no salir, refuerza mi posición, porque esa mentalidad no es la adecuada para competir en el Valencia».