La rebelión en el Valencia de los actores secundarios Coquelin, Jaume Costa y Maxi Gómez aprovechan las lesiones de sus compañeros mientras Cheryshev le gana el puesto a Guedes | El Valencia cuenta con un recambio de garantías en todas sus posiciones excepto para Parejo, como ya reconoce Celades LOURDES MARTÍ Viernes, 11 octubre 2019, 01:28

Un teórico suplente sostuvo al Valencia en la final de Copa. Francis Coquelin, que llegó al club de Mestalla para dar descanso a Geoffrey Kondogbia, es el paradigma del futbolista que a base de trabajo cambia su destino. No hace falta que el centroafricano esté lesionado para que Coquelin juegue. Pero él no es el único que vive una situación así en Mestalla.

Denis Cheryshev es otro ejemplo de futbolista al que no le puede la presión. Llegó cedido para suplir a Gonçalo Guedes la temporada pasada. El Valencia acababa de pagar 40 millones por el portugués pero el que dio un paso al frente fue el ruso. Hasta su lesión. Esta temporada, tras el buen papel con Portugal en verano, en Mestalla soñaba con la explosión del fichaje más caro. Pero una vez más Cheryshev no se lo está poniendo fácil. Con Albert Celades, el ruso ha disputado 302 minutos, Guedes lo ha hecho en 264. Los casos de Coquelin o el Cheryshev son los más llamativos, pero el técnico catalán puede estar contento con su fondo de armario también en las bandas, con Ferran Torres o Kang In Lee, que siempre lo dan todo. Además, ahora recuperará a Carlos Soler. Un futbolista que le encanta. Bendito problema el del entrenador blanquinegro.

Celades ha rotado incluso en portería. Jaume, que cuando juega en Mestalla tiene ese plus que es tener a la afición entregada, no ha tenido que esperar la Copa para ser titular. El valenciano salió de inicio ante el Getafe aunque Cillessen confesó antes del Ajax que no estaba al cien por cien. En el eje de la defensa, Garay (que termina contrato en junio) y Paulista son los amos. Pero el joven Diakhaby va sumando minutos. En el último partido Celades lo ubicó en el medio y el francés (22 años) no tuvo ningún problema en dirigir a sus compañeros y frenar el ataque del Alavés. Las lesiones han obligado al técnico a buscar alternativas en los dos laterales. Piccini se rompió antes de que llegase el catalán (y todavía le queda) y José Luis Gayà lo hizo ante el Leganés. El lugar del italiano lo ha ocupado el siempre cumplidor Wass. También ha tenido sus minutos Correia (110). El portugués de 20 años jugó frente al Getafe y ante el Ajax. No tuvo su mejor partido en Mestalla pero demostró tener calidad.

No era fácil la tarea de Jaume Costa de sustituir a uno de los jugadores más regulares de la Liga: Gayà. El futbolista de 31 años ha tenido más minutos de los que pensaba por la lesión del de Pedreguer en una época en la que el calendario no ha dado tregua. Pero ha mostrado un gran nivel. La cesión de Jaume termina 30 de junio y el Valencia no tiene opción de compra sobre él. En principio, Celades no debería tener temor ante esta situación. En verano el club de Mestalla recuperará a Lato y Centelles.

Gayà, a punto

Por cierto, entre los que recuperará Celades para el partido frente al Atlético se encuentra Gayà. El de Pedreguer se ejercitó ayer en el Antonio Puchades. Aunque no trabajó con el grupo, está previsto que lo haga en próximas jornadas. Hoy el equipo realizará el último entrenamiento antes de marcharse dos días de descanso. Un paréntesis que agradecerán tanto sus piernas como sus cabezas en un parón de Liga un poco menos convulso que el anterior en el que fue destituido Marcelino. Gameiro también podrá jugar en el Wanda. Otro futbolista al que se lo ha puesto difícil el recién llegado. En este caso, Maxi Gómez. Con Celades el internacional uruguayo ha alcanzado un gran rendimiento. Las estadísticas dicen que cada 110 minutos anota un tanto. Manu Vallejo y Rubén Sobrino también han llegado a vestirse de corto y, sobre todo el primero, ha transmitido buenas sensaciones. Mangala es el único que todavía no se ha estrenado.

Con una plantilla preparada para afrontar los retos de la temporada. Celades empieza a reconocer que sólo le falta una pieza. Esa que también reclamaba Marcelino: un sustituto para Dani Parejo.