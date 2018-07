El Real Madrid está al acecho de Rodrigo Rodrigo pugna con un jugador del Lausanne durante el partido de ayer. / lázaro de la peña/vcf El Valencia CF teme la llegada de una oferta irrechazable y el futbolista saldrá si llegan 80 millones HÉCTOR ESTEBAN Martes, 24 julio 2018, 23:55

crans-montana. La cifra astronómica para vender Rodrigo ya está fijada: 80 millones de euros. Esa es la cantidad por la que el Valencia traspasaría al jugador si un club pusiera el dinero encima de la mesa en las próximas semanas. La realidad es que la entidad no quiere vender al futbolista pero el mercado manda, la radiografía económica del Valencia es complicada y hay oportunidades que no se pueden dejar pasar si se presentan. Rodrigo, unos de los futbolistas que llegó en la maleta de Lim cuando compró el club, costó 30 millones de euros. Una venta por 80 son 50 millones de margen que dan para mucho.

En el Valencia temen que pueda llegar en las próximas semanas una oferta que sería irrechazable. La situación es factible que se dé, queda mucho mercado y una serie de movimientos podría dar lugar a un cierre de operaciones en cadena. Rodrigo es candidato a estar en esas quinielas. Un ingreso de 80 millones solucionaría muchos problemas al Valencia, y no sólo deportivos. La situación económica no es idílica, con un déficit que se ha disparado respecto a las previsiones y con la necesidad permanente de ingresar dinero. La única fórmula para equilibrar las cuentas es con las ventas de jugadores y en las últimas temporadas el Valencia tiene ingresos millonarios en este capítulo. Es cierto que el club puede aguantar ahora mismo el tirón con los ingresos de la Champions y de la televisión pero una oportunidad de negocio de este calibre no siempre se da.

La cláusula del delantero internacional es de 120 millones de euros, algo que es impensable que se pueda llegar a pagar por el futbolista más valorado de la plantilla. El director general, Mateo Alemany, siempre remite al blindaje del jugador pero esa actitud entra dentro del postureo del fútbol. La realidad es otra. Su presencia en el Mundial de Rusia ha revalorizado a Rodrigo, a pesar de sus escasos minutos, y hoy en día es una de las grandes perlas del mercado español. Uno de los equipos que pueden poner encima de la mesa el dinero por el delantero es el Real Madrid, que con Lopetegui en el banquillo ya ha rondado al futbolista. No hay que olvidar que el representante de ambos es un tal Jorge Mendes, la mano que mece la cuna en el fútbol internacional. El Valencia sabe que el Florentino Pérez está al acecho. Otros equipos del nivel del Manchester United o un conjunto de similares características también podrían hacer frente a un traspaso de esa envergadura. Sobre Rodrigo, los sentimientos en el club son encontrados. En el Valencia rezan para que no llegue la oferta astronómica pero saben que si florece sería irrechazable. Rodrigo saldrá por 80 millones. Al menos, esa es la cifra marcada, al tiempo que aseguran que 60 millones sería un precio bajo.

Además, el discurso de Marcelino sobre su futbolista siempre es comprensivo sobre un posible adiós. El entrenador, que asume con lealtad la situación del club en todos los ámbitos, nunca ha cerrado la puerta a la marcha de su jugador franquicia. Su mensaje siempre es conciliador con las condiciones que marca el fútbol moderno. La cifra astronómica ya se conoce y el técnico ha adoptado un discurso muy en sintonía con la propiedad. No es un secreto que el Valencia tiene ahora mismo un perfil vendedor y que Rodrigo sería una guinda a esta estrategia de mercado. Marcelino, en la entrevista que concedió a LAS PROVINCIAS, habló que habría que ser comprensivo con el delantero si llegara una oportunidad de mejorar como profesional: «Hay trenes que igual no pasan dos veces». El técnico, que señaló que si por él fuera rechazaría todas las propuestas para vender a Rodrigo, aseguró que lo que realmente importa es estar preparados para traer al sustituto si el hispanobrasileño se va.

«Rodrigo es un jugador que nos gusta mucho, que reúne muchas condiciones. No engaño a nadie si digo que es un jugador muy importante para nosotros, así lo ha demostrado. Confiamos mucho en él y dentro de la plantilla no tenemos otro futbolista de sus características», apuntó el entrenador en la entrevista a este diario. «Una oferta irrechazable es aquella que suponga un plus en lo deportivo y en lo económico para el futbolista, un tren que no pasa dos veces», señaló Marcelino, que cree que hay que ser «comprensivo» con la situación del club «y con la persona, que tiene el derecho a crecer y consumarse como el futbolista».

Marcelino no teme a que llegue la oferta pero asegura que si aparece habrá que entenderlo: «Nosotros estamos más centrados en soluciones que aún nos faltan y en estar preparados por si esa circunstancia se da, pues que el equipo se vea debilitado lo menos posible».

El discurso del futbolista siempre es el mismo con palabras y hechos. Su idea es la de permanecer en el Valencia como ha señalado en muchas ocasiones pero en esta operación hay que analizar el beneficio para todas las partes, club y jugador. Rodrigo ya estuvo en el Real Madrid y no le es ajena la casa blanca. Además, con Jorge Mendes de por medio todo es posible en un verano donde el agente portugués ha liderado movimientos en el Real Madrid, Valencia y Juventus.