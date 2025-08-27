El PSG ultima la llegada del exvalencianista Carlos Soler a la Real Sociedad El canterano formado en Paterna regresa a la liga española en forma de cesión y con una posible opción de compra | Se reencontrará con otro exblanquinegro, Guedes, con quien ganó la Copa del Rey al Barcelona de Leo Messi en 2019

Marcos Sánchez Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:02

Esto le va a doler a más de un valencianista. Carlos Soler vuelve a La Liga. Es casi un hecho y falta la oficialidad por parte de ambos clubes, el centrocampista internacional vuelve a la élite del fútbol español... pero no al Valencia. Y es que, tras salir de Paterna hace ya tres años con rumbo al PSG por casi 18 millones de euros, Soler va a la Real Sociedad, en forma de cesión y con una posible opción de compra que se está negociando.

Carlos Soler aterrizará en San Sebastián tras unos años un poco convulsos a nivel deportivo, donde no ha conseguido brillar como lo hizo en Valencia, y por lo que el PSG quiso hacer una apuesta de futuro con él. Sin embargo, tras sus dos primeros años, donde llegó a jugar un total de 26 y 24 partidos en respectivas temporadas y no convencer ni a Pochettino ni a Galtier, el valenciano se embarcaba en una nueva experiencia en la Premier League el curso pasado en el West Ham. No más lejos de la realidad, empezó muy fuerte, pero su nivel fue decayendo poco a poco, algo que hizo que terminase relegado en el banquillo y sin conseguir revalorizar su precio para intentar encontrar un hueco a su vuelta a Francia. Por si fuera poco, el PSG de Luis Enrique arrasaba en cada competición y quedaba campeón de Champions League, algo que le cerraba la puerta aún más de estar en la plantilla.

Ya no queda ni rastro de aquel Carlos Soler mágico que salió de Paterna en 2022 y por el que se peleaban los grandes de Europa. El centrocampista, formado en las categorías inferiores del club blanquinegro, estaba destinado, junto a otros canteranos como Gayà o jugadores emblemáticos como Parejo o Rodrigo, a devolver las noches más gloriosas al Valencia. Es más, así lo hicieron, porque el último gran recuerdo y trofeo de los de Mestalla se remonta a 2019, donde, en un David contra Goliat, tumbaron al Fútbol Club Barcelona de los Leo Messi y Luis Suárez en la final de la Copa del Rey, cuando estos venían de ser uno de los mejores equipos del mundo y con una versión monstruosa del astro argentino. Pues Carlos Soler fue uno de los titularísimos de aquella noche que todavía guardan para el recuerdo.

Luego, los meses posteriores los recuerdan los valencianistas con la caída a pasos agigantados del proyecto deportivo con la salida de Marcelino y varias ventas inexplicables de algunos pilares de la plantilla. Les tocaba a Gayà y Soler recoger el testigo, y así lo hicieron. Es más, donde ya Carlos Soler terminó por deslumbrar fue en la temporada postpandemia con Bordalás dándole más galones, si cabe, que no pudo ser coronada con aquella Copa del Rey ante el Betis y se perdió de la forma más cruel, es decir, en la lotería de los penaltis. Algunos valencianistas siguen teniendo pesadillas con aquel pase atrás en el minuto 88 y que el propio capitán, Carlos Soler, consiguió golpear demasiado bien y podría haber sido el tanto de la victoria para llevarse el trofeo. Con el primer equipo llegó a disputar hasta 182 anotando 34 goles y repartiendo un total de 24 asistencias.

Ahora, tras varios años en el limbo, también recalará en la Real Sociedad, donde se reencontrará con un viejo conocido y compañero valencianista que ha llegado unas semanas antes que él: Gonçalo Guedes. El que fuese el fichaje más caro de la historia del Valencia, por 40 millones de euros, llegó a compartir hasta cinco años de vestuario con Soler y, a su vez, también terminó saliendo de Mestalla en 2022, rumbo a la Premier League por 33,5 millones de euros. Es más, el portugués también fue uno de los artífices y responsables de ganar aquella final de Copa del Rey ante el Barcelona. Algunos tendrán la memoria corta, pero 'la ducati' tuvo una ocasión clarísima con la portería vacía desde el medio del campo que terminó fallando, sin embargo, no pasó nada, ya que el Valencia y él se llevaron el trofeo, no sin sufrir, pero se lo terminaron llevando. También estuvo presente también en aquella fatídica noche en La Cartuja donde cayeron por culpa de la diosa fortuna en la tanda de penaltis ante el Betis. Ambos salieron en 2022 debido a la precaria economía que dejó la pandemia sumado a la política del mínimo gasto de Lim que provocaba que cada año el proyecto deportivo fuese a menos, ahora, en unos pocos días y sobre el verde, los aficionados blanquinegros podrán ver a Carlos Soler y Gonçalo Guedes juntos... pero sin la camiseta del Valencia.