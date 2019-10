«A propietarios como Peter Lim hay que ayudarles en los clubes» Conoció al dueño del Valencia en París hace unos meses, admite que nadie del club le ha llamado pero no oculta sus ganas de trabajar JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Miércoles, 16 octubre 2019, 23:37

Acaba de cumplir 60 años y tiene ganas de volver a estar cerca del balón. Luis Fernández, nacido en Tarifa pero criado en Francia, es uno de los nombres que se han vinculado recientemente al Valencia como opciones para ocupar el vacío que dejará Mateo Alemany. Su trabajo en el PSG, donde recientemente dirigió la Academia, le sirvió hace ya algunos meses para mantener un contacto con Peter Lim, por aquello de la amistad del hoy dueño del Valencia con Nasser Al-Khelaïfi, su homólogo en el club parisino. Dicen que en aquel encuentro que tuvo con Lim en París, éste le sugirió a Luis que le gustaría que trabajara para él. El Valencia necesita un director deportivo, pero si desde Singapur mantienen la idea de asumir directamente la política deportiva, quizás lo que busca Lim sea un asesor deportivo.

–¿Por qué quiere ahora volver a la primera línea de fuego?

–He estado diez meses trabajando dentro del PSG, haciéndome cargo de los jóvenes pero cuando has sido un exfutbolista y eres entrenador… pues pienso que tengo algunos valores que todavía mantengo y que deseo explotarlos. Quiero trabajar dentro de un colectivo y una estructura. Quiero trabajar para un club para dar y aportar lo que tengo.

–¿Qué hacía en concreto en el organigrama del PSG?

–Estaba como coordinador de la escuela, estaba cerca de los niños, de los padres, hay que hablar con ellos porque algunos juegan y otros no, y siempre es bueno aportarles tu ayuda y consejos. Estaba todos los días con ellos, comía con ellos y eso me despertó de nuevo la ilusión y las ganas de volver a trabajar dentro de una estructura deportiva.

–¿Qué aspiraciones profesionales tiene ahora?

–Lo que necesite el club, no quiero molestar. Quiero ayudar. No estoy para hacer daño a nadie. Estoy parar colaborar en un club a hacer su proyecto, en su forma de trabajar , con honestidad y profesionalidad. Alguien que ayuda a mejorar la estructura de todo un colectivo como siempre he sido: trabajador y que pone pasión en su trabajo.

–Me consta que conoce a Peter Lim, ¿hasta dónde llega esa amistad con el dueño del Valencia?

–No soy amigo íntimo. Lo conocí el año pasado cuando pasó por París con el tema de Guedes. Pasé por el hotel y estuve con él pero no se puede decir que sea amigo de él en el sentido que me lo pregunta. Respeto a todos los presidentes y dueños de los clubes.

–¿Es difícil trabajar en clubes con propietarios como el del PSG y como Lim en el Valencia?

–En fútbol hay que agradecer siempre que haya propietarios como Peter Lim, con las ganas de mejorar, de aportar, de ayudar a un proyecto. Eso siempre es motivo para agradecer. Siempre digo que cuando hay una persona que quiere invertir en el fútbol, hay que ayudarles. Ellos ponen los criterios económicos y hay que darles lo que uno tiene. No siempre hay que esperar a que te solucionen los problemas. A esas personas hay que ayudarles a que estén contentos mucho tiempo.

–¿Le dijo Lim en algún momento que podían colaborar en algún momento en el futuro?

–No sé... la sensación fue buena, no fuimos más allá.

–¿Se ha puesto el Valencia en contacto con usted?

–Los contactos que tengo es a través de personas que tengo en España. No tengo ningún representante, no trabaja nadie para mí. Cualquiera que me traiga un proyecto lo escucharé. Mis condiciones económicas no son tan exigentes como las que se manejan hoy en día en el fútbol. Tengo ganas de estar dentro de una estructura, tengo fuerza y ganas.

–¿Qué conoce del Valencia y de lo que pasa a nivel interno?

–Al fútbol español lo conozco bien. Desde que me dio la oportunidad el Athletic, luego el Espanyol y después Lopera con el Betis, he visto que el fútbol español ha mejorado muchísimo. Los clubes están arriba, no sólo Barça y Madrid, todos están mejorando y trabajando mejor. Me encanta el fútbol español porque también es mi filosofía. Mi sueño siempre ha sido entrenar al Cádiz, soy de Tarifa.

–Destituyeron recientemente a Marcelino, ¿cómo se vio desde fuera esta decisión?

–Siempre hay que estar dentro para saber por qué. Son ellos los que manejan el club y los de fuera no podemos hablar. El Lyon acaba de destituir a su entrenador, igual que Marcelino. Son decisiones que se toman y no podemos saber lo que pasa. Es una pena. Lo que se vive el día a día no podemos conocerlo.

–Uno de los argumentos es que el proyecto de Marcelino no coincidía con el del club, más proclive a mirar la cantera.

–En todos los clubes hay un trabajo que se tiene que hablar y comentar. Las canteras se necesitan pero se tienen que evaluar. Te puede ayudar a solucionar problemas. Tú puedes vender uno, dos o tres jugadores pero no siete jugadores para ayudar en lo del fair play financiero. La carrera de un joven te puede ayudar dentro de un equipo en función de lo que necesitas. La ambición de un club es que todo funcione y hacerlo bien.

–Guedes pasó por el PSG y en Valencia ahora se echa en falta una mayor aportación del portugués.

–Es un buen futbolista, la situación la puede volver a poner de su lado. Todos los jugadores tienen bajones de nivel, eso puede ocurrir a cualquiera. Le he visto hacer buenas cosas con el Valencia.

–¿Es para usted el Valencia uno de los grandes de Europa?

–Para mí es uno de los grandes de España. He tenido la oportunidad de ir varias veces a Mestalla y nunca ha sido fácil ganar. Es una ciudad donde se vive el fútbol, es una institución de las grandes de España, como el Atlético, Real Madrid y Barça. Me da pena que en Primera no haya equipos como el Deportivo, por ejemplo. Me acuerdo de una semifinal de la Recopa cuando yo dirigía el PSG y nos enfrentamos al 'súper Dépor'. El Valencia tiene una historia que ha marcado el fútbol español, el año pasado ganó la Copa y está en Champions.

–¿Hay alguna posibilidad de verlo en el Valencia?

–Lo que deseo es volver a España. Si tengo la oportunidad de ir a Alemania o Inglaterra, prefiero España. Estoy con esa ambición de demostrar que tengo capacidad de hacer cosas.

–Hace poco dijo que podía volver a un club grande...

–Lo dije porque estaba en varias situaciones con varios clubes con personas que me estaban llamando para ver qué posibilidades. Tengo 60 años, fuerzas y ganas.