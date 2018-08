Fútbol | Valencia CF Gameiro: «Espero marcar 20 goles o más» Kevin Gameiro y Anil Murthy durante la presentación del delantero galo. / EFE El delantero reconoce que quizás haya influido en el retraso de su firma que el primer partido sea contra el Atlético LOURDES MARTÍ Lunes, 13 agosto 2018, 19:11

«Experiencia, velocidad y goles» eso es lo que Kevin Gameiro espera aportar al Valencia, un club al que ha llegado con el objetivo de «ganar un trofeo»: «Hace seis años que logré uno y espero conseguir un título, no sé cuál pero lo conseguiremos», ha comentado el delantero francés de 31 años en su presentación que esta mañana ha confirmado al fin su fichaje por el Valencia después de unas semanas de mucha incertidumbre: «No fue fácil pero como ha dicho el presidente (Anil Murthy) hace mucho tiempo que en mi cabeza estaba claro que iba a venir aquí, tenía la confianza del club para estar tranquilo de que se iba a hacer, fue difícil pero estoy aquí y muy contento», ha apuntado.

Cuestionado sobre si su llegada se ha dilatado en el tiempo al conocerse que el primer partido de Liga sea frente al Atlético y que el club colchonero peleaba porque no pudiese jugar, Gameiro no lo ha descartado: «Quizás… me ha costado llegar pero ahora tengo una semana para conectar con mis compañeros».

Al ariete, que afirma desconocer cuál será el dorsal que lleve, no le inquieta que el equipo cuente de momento con cinco delanteros: «¿Titular?, ya veremos lo que ocurre, es la prueba que tienen los jugadores, tengo confianza en la plantilla porque hay muchos buenos futbolistas, de momento somos cinco y veremos que pasa pero yo en todos los equipos donde he ido ha habido mucha confianza pero a todos los clubes donde voy ha habido competencia, espero marcar 20 goles o más».

«Marcelino me dijo que hace mucho tiempo que quería trabajar conmigo, he tenido la oportunidad de hacerlo aquí y cuando ví que me dijo eso pues me dio confianza para venir a jugar con él, voy a trabajar para ayudar al equipo, al entrenador y hacer muchas cosas grandes aquí», ha añadido Gameiro.

Antes, ha tomado la palabra Anil Murthy, el presidente del Valencia ha dado la bienvenida al futbolista después de que el club proyectara un video con algunas jugadas del futbolista. «Estoy contento de estar aquí para presentar a Kevin, como sabemos todos desde hace mucho tiempo quería venir aquí, lleva hablando días con Marcelino y estamos contentos que los clubes hayamos llegado a un acuerdo para traerlo», ha comentado el máximo mandatario quien ha enviado un mensaje a la afición y también a la Curva Nord: «Estamos haciendo todo lo posible para reforzar el equipo con el objetivo para competir al máximo nivel. Ya tenemos más de 40.00 abonados y 3.000 entradas vendidas para el Atlético, hemos mejorado cosas para ayudar a la afición, una asistencia alta es clave porque es el año del centenario y sirve para que todos los valencianistas demuestren al mundo que el Valencia es muy grande. Estoy contento porque el sábado hubo animación, la fuerza del equipo viene del campo. También necesitamos una grada de animación más fuerte con un gente que venga todos los partidos y vamos a conseguirlo si no hoy, mañana».