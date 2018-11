Pepe Vaello, un fiel seguidor con honores de presidente Momento del acto celebrado en el palco VIP de Mestalla. / signes Fernando Giner y Tendillo recuerdan el importante papel del recordado aficionado valencianista en la presentación de su libro LOURDES MARTÍ Viernes, 9 noviembre 2018, 01:12

valencia. Se proyectó un vídeo en el que Pepe Vaello volvía a mostrar orgulloso el altar del Valencia que tenía en su tienda de la calle Pelayo. El que fuera uno de los aficionados más fieles del club de Mestalla recibió ayer un homenaje con motivo de la presentación del libro: 'Pepe Vaello, una vida junto al Valencia CF', de Antonio Bosch Conde. Fallecido el pasado diciembre a los 92 años, Vaello fue amigo, hermano y confidente de los jugadores. «Para muchos fue más que un presidente», reconoció Fernando Giner, que recordó que gracias a Vaello existe la Asociación de Futbolistas que él preside y habló de la importancia de este recuerdo en el año del centenario. «Cuando la gente discutía, hacía así (sacó un cencerro de Vaello y lo hizo sonar) y todos parábamos». Fueron múltiples las anécdotas. También Miguel Tendillo le recordó entre sonrisas: «Cuando marqué el gol en el que nos salvábamos en el 83 me dio un beso en la boca, es el único hombre que lo ha hecho», dijo el de Moncada. También se hizo referencia a los ajos que Vaello colgó en la portería donde Mario Alberto Kempes anotó los dos goles en la final de la Copa. Su familia agradeció el cariño a través de una emocionada Mari Carmen Vaello, su hija.

El palco donde duermen los trofeos del Valencia se quedó pequeño. Mucho rostros de exfutbolistas, algunos vinculados aún al club como Juan Cruz Sol o Voro y otros como Juan Sánchez, Darío Felman, Roberto Gil, Arias, Robert Fernández. Otros, a miles de kilómetros no quisieron faltar: «Hola Pepe, desde lejos te quiero decir que eres un gran amigo. Me alegro ver cómo la gente no te olvida. Desde Alemania, Rainer Bonhof». Asistió del patronato de la Fundación José Luis Zaragosí o el presidente de la Asociación del Pequeño Accionista, Vicente Vallés.