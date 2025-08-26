Papá llega crecido a Mestalla

A pocas horas para que se estrenara en Liga, el Getafe solo contaba con quince jugadores inscritos. «Somos el hazmerreír de Europa», llegó a decir ... el peculiar Ángel Torres, presidente del club madrileño. Pero José Bordalás Jiménez (Alicante, 5 de marzo de 1964) parece que ha vuelto a obrar el milagro. Papá llegará crecido este viernes a Mestalla para desafiar a un Carlos Corberán que se presenta en esta tercera jornada sin haber pasado del empate a uno contra la Real en el estreno liguero.

El Getafe ganó en la primera jornada al Celta en Vigo o-2 y repitió éxito este lunes en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla (1-2). Lo curioso es que Bordalás, pese a haber sumado esos seis puntos que le aupan a su equipo en la cuarta posición de la tabla empatado a puntos con Villarreal, Barcelona, Real Madrid y Athletic, tiene ahora su mente en la posible venta de Uche. El que fuera entrenador del Valencia no se mordió la lengua: «Si se va Uche tenemos un problema muy grave», quejándose además de que «cada temporada hay que empezar de cero». Además del zarpazo en Sevilla, Bordalás ha conseguido que un jugador que llegaba del Zaragoza, y encima sin ser titular en el conjunto maño, se haya estrenado en el Getafe a lo grande porque Adrián Liso fue el autor de los dos tantos en el Pizjuán.

A Bordalás le aprecia Mestalla. Sólo estuvo una temporada al frente del Valencia (2021-22) pero en el recuerdo estará haber metido al equipo en al final de Copa de Sevilla y que se escapó en la tanda de penaltis. Un equipo conformado prácticamente para la supervivencia en Liga consiguió rozar la gesta que tres años antes hizo Marcelino con una súper plantilla. En Liga quedó noveno clasificado y con perspectiva se puede decir que no se llegó a valorar su trabajo, cuando ya Meriton se había encargado de reducir a la mínima inversión el capítulo de inversiones. Su cese al final del ejercicio tuvo su repercusión social, porque el día que dio una rueda de prensa de despedida, en la puerta del hotel en el centro de la ciudad se congregaron decenas de aficionados que le mostraron su cariño y agradecimiento.

Sus números en el Valencia arrojaron una media de 1,26 puntos por encuentro. De los 38 encuentros de liga ganó 11, empató 15 y perdió 12. Su vuelta a Getafe no pudo ser más significativa. El 29 de abril de 2023 inició su segunda etapa como técnico del equipo madrileño. Llegó con urgencias porque cogió la nave en el puesto 18 a un punto de los puestos de salvación cuando faltaban 7 partidos para el final de la Liga y lo terminó salvando en la última jornada, al empatar contra el Real Valladolid. Ahora se volverá a ver las caras con el Valencia y el público de Mestalla es seguro que lo recibirá con una ovación. Papá llevó a la Bordaleta a la final de La Cartuja.