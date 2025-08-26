Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bordalás, el día de su despedida de Valencia, a las puertas de un hotel donde dio su última rueda de prensa. IRENE MARSILLA

Papá llega crecido a Mestalla

El Getafe del extécnico del Valencia está cuarto clasificado tras haber ganado como visitante a Celta y Sevilla

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 11:24

A pocas horas para que se estrenara en Liga, el Getafe solo contaba con quince jugadores inscritos. «Somos el hazmerreír de Europa», llegó a decir ... el peculiar Ángel Torres, presidente del club madrileño. Pero José Bordalás Jiménez (Alicante, 5 de marzo de 1964) parece que ha vuelto a obrar el milagro. Papá llegará crecido este viernes a Mestalla para desafiar a un Carlos Corberán que se presenta en esta tercera jornada sin haber pasado del empate a uno contra la Real en el estreno liguero.

