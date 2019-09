Paco Alcácer: «Ojalá se crucen otra vez los caminos con el Valencia» Paco Alcácer, ayer. / EFE/EPA/ROBERT GHEMENT LAS PROVINCIAS Jueves, 5 septiembre 2019, 00:22

Paco Alcácer vuelve tras hacerse fuerte en Dortmund. No estaba en la selección desde que en octubre pasado anotó tres goles en dos partidos. «La temporada pasada no tuve continuidad por las lesiones y quizá por eso no vine. No tengo que comerme la cabeza. Para el seleccionador es muy difícil elegir», explicó. Coincide con Moreno en que lo ideal es que todas las jugadas acaben con ocasiones o tiros a puerta. «La vida es mucho más fácil para los delanteros con los grandes centrocampistas que tenemos, que dan el último pase y te dejan contra el portero o los defensas». Y en una entrevista en Sport no se ha olvidado del Valencia: «Soy un aficionado más, quiero que le vaya perfecto. Ojalá se crucen otra vez los caminos».