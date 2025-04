A la oposición no le convence la auditoría del Nou Mestalla

A la oposición no le convence la auditoría externa del Nou Mestalla que entregó al Ayuntamiento el viernes pasado Vielca Ingenieros. Como cabía por ... otra parte esperar, el tema del nuevo estadio del Valencia vuelve a ser arma arrojadiza entre los partidos que conforman el arco municipal. La auditoría, hay que recordar, fue encargada por el Ayuntamiento al haber sido incluido este requisito en las fichas que aprobó el pleno y que contó con los votos a favor del PP, Compromís y PSPV. El primero en pronunciarse al respecto de la auditoría, que reflejaba un sobrecoste de la estimación en un 17%, ha sido Compromís. «Catalá ha malgastado tiempo y dinero público en hacer una auditoría incompleta e inútil que solo busca apoyar a Peter Lim«, ha dicho Papi Robles.

Pero desde el PSPV la versión también va en esa misma línea. Borja Sanjuán ha dado esta mañana también su opinión al respecto. «El proyecto del Nou Mestalla que ha presentado Peter Lim ni siquiera ha pasado la auditoría de mínimos de la ciudad de Valencia. María José Catalá ha gastado el dinero de los valencianos en una auditoría incompleta y que no revisaba nada prácticamente del proyecto, y aún así ha aparecido que el proyecto de Peter Lim está infravalorado en 34 millones de euros. Ha engañado a la ciudad en 34 millones».

Compromís, pro su parte, considera que «lo más grave que revela esta auditoría es que no ha sido ni de lejos tan rigurosa ni exhaustiva como debería haber sido, lo que supone un escándalo. Catalá se ha limitado a analizar el presupuesto y el proyecto presentados por el club», y reconoce que «no está evaluando elementos fundamentales que impactarán de manera directa en el coste real del estadio, como por ejemplo la rehabilitación de la estructura ya existente —que no está contemplada—, o partidas como las butacas o el encarecimiento de los materiales».

La reflexión de Papi Robles es evidente: «Por tanto, estamos ante una auditoría que no refleja en ningún caso la realidad de lo que acabará costando el Nou Mestalla. El Ayuntamiento ha perdido tiempo y dinero en un informe que no aporta garantías, y todo por no haber querido hacer las cosas bien desde el principio. Desde Compromís llevamos meses advirtiéndolo: presentamos una moción exigiendo una auditoría completa y rigurosa que valorara tanto los costes de construcción como la rehabilitación de las estructuras existentes y la adecuación del proyecto a la normativa vigente. Pero el gobierno del PP y Vox la rechazó, poniéndose del lado de los intereses de Lim».

Esos 34 millones de euros que señalaba de incremento Vielca son también motivo de críticas. Robles afirma sobre esa desviación que «la ciudad no puede seguir funcionando a base de complicidades con intereses privados e informes a medias que no defienden los intereses de la ciudad ni del club». El portavoz socialista afirma que cuando se encargó la auditoría la intención era que «se obligará a Peter Lim a cumplir todas las obligaciones que tenía con la ciudad y desde ese momento el trabajo de la concejalía de urbanismo y de ella misma ha sido ponerle todas las facilidades para que Lim pueda incumplir sus compromisos con la ciudad. Catalá tendrá que explicar en algún momento por qué está más interesada en favorecer los intereses privados de un máximo accionista que está maltratando a la ciudad y al Valencia que de proteger los intereses de la ciudad».