La opción mundialista del Nou Mestalla pasa desapercibida en la cumbre Louzán-Infantino

Juan Carlos Valldecabres Valencia Lunes, 23 de junio 2025, 19:21

No todos los días pueden verse cara a cara Rafael Louzán y Gianni Infantino para hablar del Mundial 2030, precisamente el objetivo sobre el que ... la ciudad de Valencia y el Nou Mestalla están muy pendientes. El presidente de la Federación Española mantuvo en Miami una reunión con el presidente de la FIFA en la que se habló, entre otros asuntos, de la capacidad organizativa de cara a la gran cita de dentro de cinco años en nuestro país. Y lo sorprendente del caso es que la opción de Valencia, descartada a priori por no cumplir los plazos y sobre la que tanto Gobierno como Federación han hecho tanta fuerza por rescatarla, pasó totalmente desapercibida. A pesar de la gran trascendencia que puede suponer recuperar la candidatura de Valencia y descabalgar por lo tanto a otra de las sedes, desde la propia Federación Española no han trasladado ningún apunte en ese sentido.

«En este largo encuentro hemos abordado temas relacionados con el Mundial 2030», se limitaba entre otras cosas a apuntar Louzán de manera un tanto neutra. El dirigente, eso sí, siempre se ha mostrado firme en su idea de incluir a Valencia entre las candidatas. Lo ha dicho cada vez que ha venido precisamente a Valencia y también cuando ha visitado otras sedes. Por eso sorprendente todavía un poco más que ante la oportunidad que provoca esta cumbre, se haya dejado escapar la oportunidad de hacer algún guiño que mantenga la esperanza a los representantes valencianos. No obstante, siempre ha quedado claro que tanto los plazos como la decisión final corresponde lógicamente a la FIFA y aunque Valencia, por no cumplir los plazos, se quedó fuera del listado definitivo que presentó la Federación Española hace justo un año, con el cambio en la presidencia la perspectiva ha sufrido un cambio sensible.

