«El objetivo de ser cuartos en Liga no es conservador, si lo planteas es ambicioso y realista» Marcelino sonríe durante la entrevista. / Manuel Molines Marcelino García Toral, entrenador del Valencia HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Domingo, 22 julio 2018, 01:52

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, atiende a LAS PROVINCIAS con el triunfo de Geraint Thomas en el mítico Alpe d'Huez todavía caliente. En la banda del Antonio Puchades se monta una tertulia improvisada sobre ciclismo y la supremacía del Sky de Chris Froome. El club de Mestalla vive su particular gran vuelta en la que lo importante es quemar etapas. Horas antes de la entrevista, el técnico asturiano compareció en rueda de prensa para valorar su renovación con el Valencia hasta junio de 2020. Tiene, como mínimo, dos temporadas por delante. El entrenador cree en el proyecto y el club confía en él. No hay dobleces en el acuerdo.

-Hablaba de la felicidad como argumento de su renovación. ¿Qué es ser feliz en el Valencia?

-Realizar tu trabajo con ilusión y con un ánimo positivo. Hay varios factores que lo propician. Es la sensación diaria que tienes con la plantilla y el contacto con el grupo. Los resultados fueron muy buenos la temporada pasada, mejor de lo esperado y eso transmite un plus de alegría. También por la relación diaria que tengo con Mateo Alemany, con Pablo Longoria y mi cuerpo técnico. Y aunque no es tan continua, también la que mantengo con Anil Murthy, que es muy importante. El ambiente de trabajo aquí es favorable y eso te hace ser feliz. En la mayoría de los sitios donde he estado he sido feliz. Sólo no estuve a gusto en Zaragoza. El Valencia es el equipo que he entrenado que más posibilidades tiene.

-Cogió a un equipo que había tocado fondo y calificó la anterior temporada de milagro. Ahora parte de un nivel de exigencia mayor.

-La definí como casi milagro porque es muy difícil lo conseguido tras tanto movimiento de plantilla, con una dinámica de dos temporadas malas, por pasar del puesto doce al cuatro con equipos muy consolidados y con inversiones altísimas como la del Sevilla y el Villarreal. Además, con la solvencia con la que lo logramos. Si te lo dicen al principio de temporada no te lo crees. Y por eso la sigo calificando como casi milagro. Hemos adelantado procesos y hemos llevado al Valencia al sitio que le corresponde. No tenemos que tener un nivel de exigencia mayor pero con la máxima humildad hay que recordar un pasado no muy lejano. Hay que trabajar unidos. Llegar es difícil y mantenerse es más complicado si se tiene en cuenta que vamos a competir en la Champions y que no nos debe distraer que el objetivo es quedar cuartos en Liga.

-¿El objetivo de ser cuartos es conservador o realista?

-Conservador en absoluto. Conservador sería decir 'vamos a iniciar la temporada a ver si quedamos cuartos', pero cuando te planteas el objetivo de estar ahí es ambicioso y realista.

-¿Darle prioridad a la Liga repercutirá en Champions y Copa?

-El hecho de que la prioridad sea la Liga no quiere decir que no vayamos a competir a nuestro máximo nivel en las otras dos competiciones. Es cierto que la Liga nos ofrece la posibilidad de estabilizarnos y crecer y la Champions nos da la oportunidad de jugar contra los mejores. Competir y disfrutar la Champions, y competir al máximo nivel en la Liga con el objetivo de ser cuartos para crecer.

-Adopta el discurso del club, de la propiedad. Al final, la Liga es lo que lleva dinero a las arcas del Valencia por una nueva Champions y los derechos de televisión.

-Nosotros, el cuerpo técnico, tenemos que pensar en lo deportivo que va unido a lo económico. Además, a nivel profesional jugar la Champions es una satisfacción y redunda en un beneficio.

-Habla de la necesidad de estabilidad, casi una quimera hoy en el fútbol moderno. ¿Cómo se logra ese equilibrio?

-Trabajando unidos, sabiendo la realidad de la situación desde todos los ámbitos y luego siendo ambiciosos y coherentes. La palabra estabilidad la dan los resultados y para ello hay un trabajo detrás.

-¿Y el consenso del que también ha hablado cómo se logra?

-Cada una de las partes razona, expone y entre todos llegamos a un acuerdo.

-Mateo Alemany y Pablo Longoria trabajan en las incorporaciones y las salidas. ¿Cuánto pesa la palabra de Marcelino en las decisiones deportivas?

-Lo mismo que las otras partes. A nivel de la confección de la plantilla o toma de decisiones sobre los jugadores que ya estaban y sobre todo, a generar el perfil del futbolista que creo que necesitamos para potenciar la idea de juego que nos ha dado éxito y que hemos comprobado cómo la afición está plenamente identificada con ella. Sobre esa base tenemos que potenciar la plantilla para mantener el estatus.

-¿Coquelin y Wass son el tipo de futbolistas que quiere por su capacidad de trabajo?

-Son del tipo de jugadores que necesitamos para complementar. No son sólo trabajadores sino que tienen una gran capacidad, una idea de juego colectivo, de aportar para ser complemento y beneficio para el resto. Me parecen dos futbolistas muy buenos. Ojalá podamos contar pronto con Coquelin, que dio un rendimiento altísimo desde su llegada. No vamos a precipitarnos en su reaparición. Necesitamos futbolistas que en función de su talento y capacidad nos ofrezcan un rendimiento alto el mayor de jornadas posibles.

El técnico, en la ciudad deportiva de Paterna. / M. Molines

-¿Por qué quiere plantillas cortas?

-Por ser más amplias no quiere decir que utilices a más futbolistas. Debemos tener una plantilla suficiente. Algunos futbolistas con los que jugamos tienen el concepto de la polivalencia. No necesitamos masificar una plantilla con 25 futbolistas. Siempre de esos 25 hay cuatro o cinco que juegan poco, están descontentos. Además dejamos espacio para gente de la cantera. Evitamos una plantilla larga y una corta, el término es suficiente. Todos los futbolistas saben su situación e intentaremos quedarnos con una plantilla de veinte jugadores de campo.

-¿Decirle a la cara a un jugador su rol le da un plus en su relación con el grupo?

-Es mi obligación no generar a un futbolista falsas expectativas. Hay que ser lo más sincero posible para que tenga tiempo suficiente para ver otras posibilidades.

-¿Es lo que le dijo en su momento a Simone Zaza?

-Intento ser justo, soy sincero. Con Zaza lo hemos hecho, seguro que vamos a traer un delantero y hay un escenario nuevo. Hay una distribución de roles y cada uno la debe saber. Ver si ese rol lo va a poder asumir. La calidad va a ser más importante que la cantidad y en esa situación hay que demostrar el máximo rendimiento.

-¿Un futbolista vale cien millones de euros?

-No sé si los vale pero el hecho es que se pagan. Así está el mercado hoy en día. Estoy perdido en este tema. Con el dinero de la televisión y los controles económicos se ha mejorado la situación y redunda en el espectáculo. No sé decir si el fútbol está inflacionado o no.

-De los rivales que aspiran al cuarto puesto del Valencia, ¿cuál se ha reforzado mejor?

-Al mercado le queda mucho trabajo. El Villarreal ha fichado, el Sevilla está en un periodo de tránsito, el Betis ha hecho buenas incorporaciones... hasta el 31 de agosto no sabremos diferenciar y valorar qué equipos son rivales.

-Cerrar el 31 de agosto con la competición empezada no es el plan ideal.

-Este año quizá los españoles salgan beneficiados por el cierre del mercado inglés e italiano pero lo más normal sería unificar el calendario y que fueran acordes al inicio de las competiciones. A mí me gustaría tener cerrada la plantilla al inicio del campeonato, pero no me ha ocurrido nunca.

-¿Esperará a Gonçalo Guedes hasta última hora?

-No sé hasta cuando pero agotaremos las posibilidades para sumarlo.

-¿El extremo es fundamental para su proyecto?

-Es un jugador importante porque lo ha demostrado con nosotros. Es joven, conoce el idioma, la competición, ha encajado muy bien y el cuerpo técnico y el club creen en él. También la afición y la prensa. Cuando hay unanimidad todo hace pensar que sería positivo que estuviera con nosotros.

-Guedes parece que también cree en el proyecto de este Valencia.

-Me consta que sí, si sale del PSG creo que tendríamos opciones. Si pudiera elegir estoy convencido de que nos elegiría a nosotros.

«Lo más difícil es fichar»

-¿El de Mouctar Diakhaby es un fichaje de riesgo?

-Todo fichaje tiene su riesgo. En el fútbol lo más difícil es fichar porque un jugador que triunfa en una determinada liga puede no potenciar el rendimiento en otra. Siempre hay un riesgo, valorando cifras del mercado, su trayectoria, edad y condiciones físicas de las que está dotado. Consensuamos que valía la pena. Es un futbolista coordinado, titular internacional sub-21 y con experiencia en Europa.

-¿De verdad que no se ha leído el contrato de renovación?

-Al detalle no, fue todo rápido. A mí me pilló casi por sorpresa. Yo estaba tranquilo con la situación que tenía. El hecho de haber renovado no modifica mi estado de ánimo ni mi forma de actuar, ni la pasión por este proyecto. El hecho de que amplíe el contrato es un orgullo. Es un orgullo entrenar a un club grande como el Valencia y muchos querrían estar en mi situación.

-¿Cómo recuperó a futbolistas como Parejo, Rodrigo o Kondogbia entre otros?

-Me niego a aceptar que yo he sido quien les ha cambiado. Los entrenadores, con una metodología de mucho tiempo, intentamos poner al servicio de los jugadores las herramientas para que crezcan, pero luego juega la actitud y la capacidad de la persona. Nosotros intentamos generar un ambiente favorable. Si salen reforzados a nivel individual el colectivo rinde y el futbolista eleva su rendimiento. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si Rodrigo o Kondogbia han conseguido recuperar el nivel es porque lo tenían.

-Usted viene de Mareo, cantera por excelencia. ¿Tan importante es contar con gente de la casa?

-Sí. No sé si es porque me he criado con gente de la cantera pero me gusta entrenar a futbolistas jóvenes. Creo en ello. Aporta identidad al club de forma clara y nosotros somos partidarios de darles protagonismo. Hay que dejar ese espacio.

-Hablamos de felicidad al inicio, ¿el grave accidente que sufrió en Navidad varió sus patrones para ser feliz?

-En un determinado momento ves lo que es la vida. Creo que no ha modificado mi forma de pensar ni mis valores, pero en un momento así te das cuenta de que te puede llegar una situación adversa. Dios ha querido que se quedara en un susto grande. Te hace más fuerte para vivir en momentos de dificultad. Vuelves a la normalidad, pero te viene a la cabeza muchas veces para dar a algunas cosas una importancia relativa.