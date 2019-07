Mourinho muestra su interés por volver a entrenar y mira hacia la Liga Jose Mourinho. / OLI SCARFF/AFP «No puedo disfrutar de mi tiempo libre. ¿Un trabajo de seleccionador para mí? ¿Un partido al mes? Demasiado trabajo de oficina», asegura R. D. Miércoles, 31 julio 2019, 00:25

valencia. Jose Mourinho se deja querer. «¿Volvería a entrenar en la Premier? «Sí» «¿Le gustaría entrenar de nuevo en la Liga española?» «Sí». Es el modus operandi del portugués cuando ve lo que entiende como una puerta entreabierta. El luso ya se puso claramente en el mercado tras ser despedido del Manchester United y Solari estaba a punto de ser destituido en el Real Madrid. Ahora, ha concedido una entrevista a Sky Sports en la que admite que tiene cierta ansiedad por no estar en el fútbol y que ni siquiera disfruta de su tiempo libre.

Además, Mourinho lanza dos avisos. El primero: «Me he ganado el derecho a elegir. He tenido ofertas, pero no decidiré mientras no llegue la adecuada». Segundo, por el momento descarta ponerse al mando de un combinado nacional: «No puedo disfrutar de mi tiempo libre. ¿Un trabajo de seleccionador para mí? ¿Un partido al mes? Demasiado trabajo de oficina». El portugués no aceptará menos que un club que vaya a disputar la Champions.

Así, en medio de la crisis, una opción que encajaría sería la del Valencia... claro está, en caso de que esta acabe con la salida de Mateo Alemany y de que Marcelino decida que no se queda en el club sin el director general que confió en él.

En la época en que Villalonga aterrizó en el Valencia ya se habló de que Mourinho acabaría en el banquillo de Mestalla. Ahora el gran valedor del portugués sería Peter Lim, el dueño del club. Su amistad con Jorge Mendes, agente del técnico, también es una baza a favor.