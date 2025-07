Mosquera, a la espera tras los 70 millones por Zubimendi

Bombazo del verano que de alguna manera afecta casi de lleno al Valencia y a uno de las jóvenes promesas. Ya es oficial. Tras varias ... semanas de rumores, el Arsenal anunciaba este domingo el fichaje del centrocampista internacional Martin Zubimendi, pieza fundamental estas últimas temporadas la medular de la Real Sociedad a sus 26 años. Se trata del traspaso más alto en la historia del club: un acuerdo que dejará unos 70 millones de euros en las arcas de la entidad txuri-urdin.

¿En qué afecta eso al Valencia? Pues en la comparativa que de inmediato surge por la implicación del Arsenal en el intento de complacer a su entrenador, Mikel Arteta con un jugador valencianista: Cristian Mosquera, con contrato en vigor como blanquinegro pero tan solo hasta 2026. Es decir, si el Valencia no consigue que Mosquera acepte la propuesta de renovación que, tardía, se le ha puesto encima de la mesa, no quedará otro remedio que venderlo este verano. Y el Arsenal de momento no ha llegado a colmar las expectativas que se han marcado desde la dirección valencianista.

Ha pagado 70 por Zubimendi pero no está claro que vaya a superar o incluso a llegar finalmente a los 20 con los que podría llevarse finalmente al canterano e internacional sub-21.

Mosquera tiene bastante claro que su destino parece ser el Arsenal, lo que ha abierto ya un debate en la afición valencianista sobre lo conveniente o no que es ver cuáles son sus intenciones. Zubimendi, al respecto, parece tenerlo claro y no lo ha dudado. «Este es un momento crucial en mi carrera. Es el fichaje que buscaba y que quería dar. En cuanto pones un pie aquí, te das cuenta de lo grande que es este club y este equipo. Tengo la mira puesta en el Arsenal porque su estilo de juego me va bien. Han demostrado su potencial últimamente y lo mejor está por venir», declaraba este mismo domingo el centrocampista.

Con el agente de Mosquera, Sergio Barila, el Valencia tuvo un contacto hace pocas semanas pero la sensación que hay a nivel general es que va a ser muy complicado encontrar puntos en común entre ambas partes. Mosquera arrastra un salario considerado bajo, no solo en el ranking de la plantilla blanquinegra sino por el rendimiento que ha ofrecido. El club está dispuesto a estirarlo en torno al millón y medio de euros netos en líneas generales, cifras que se alejan bastante incluso de las fichas más bajas que actualmente está pagando el Arsenal, equipo que además juega Liga de Campeones. Mosquera va a ser uno de los protagonistas de la semana en el Valencia.