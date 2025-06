Monchi asegura que al Valencia le sale competencia por Barrenechea: «Ha llamado la atención de muchos clubes»

Marc Escribano Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 12:45 Comenta Compartir

Enzo Barrenechea ha sido sin duda uno de los mejores jugadores de la temporada del Valencia. El centrocampista argentino, que además se ha convertido en internacional absoluto con la albiceleste, cuajó un gran curso en Mestalla, especialmente tras la llegada de Carlos Corberán al banquillo blanquinegro.

No obstante, su situación de cara a la próxima temporada está en el aire. Barrenechea jugó en el Valencia cedido, durante un año, y el club no tenía una opción de compra para adquirir sus derechos federativos, motivo por el cual el jugador se despidió de sus compañeros y de la afición, sabiendo que este verano debía regresar al Aston Villa.

Allí, en el club inglés, no saben todavía qué hacer con él. Así lo ha asegurado su director deportivo, Monchi, en una entrevista con Canal Sur Radio: «Ha hecho una temporada magnífica. Es un jugador pretendido por muchos clubes europeos. Tenemos que decidir si Unai Emery quiere contar con él. Es verdad que en esa posición tenemos muchos jugadores y muy importantes John McGinn, Amadou Onana, Boubacar Kamara o Ross Barkley. Pero Enzo Barrenechea ha hecho lo que se pretendía, que después de pasar por el Frosinone diera un paso y lo ha dado en el Valencia».

El que fuera dirigente del Sevilla ahora forma parte de la cúpula directiva que lidera las operaciones deportivas del Aston Villa, en un equipo con raíces valencianas. El entrenador es Unai Emery, que dirigió al Valencia. Su director de fútbol es Damià Vidagany, exdirector de comunicación del Valencia. Y su director deportivo es Monchi, con pasado en la Liga española. En la plantilla además figuran jugadores como Pau Torres, valenciano y formado en el Villarreal, o Andrés García, valenciano y fichado del Levante.

En el Aston Villa no parece que Enzo Barrenechea vaya a tener sitio por la alta competencia que tiene en el centro del campo aunque la exigencia de tener que jugar la Europa League la próxima temporada podría arbirle la puerta. No obstante, en el equipo de Birmingham saben que el argentino ha despertado intereses y podrían hacer caja con él, ya sea con otra cesión que le siga revalorizando o con un traspaso definitivo. El Betis es uno de esos equipos interesados, aunque Monchi afirma no saber nada: «No sé si el Betis lo quiere, pero sí ha llamado la atención de muchos clubes».

El Valencia quedó encantado con el rendimiento de Barrenechea, y explorará las opciones de contar con el argentino una temporada más siempre y cuando se amolde a sus restricciones financieras. Por tanto, sería con otra cesión. No obstante, si llega otro club que sí pone dinero sobre la mesa al Aston Villa, la competencia será alta y será difícil volver a disfrutar del pivote argentino en Mestalla.