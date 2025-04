Mestalla vibra con los esports en las LALIGA FC Pro Finals

Hugo Martínez Domingo, 20 de abril 2025, 17:56 Comenta Compartir

Los rayos del sol de primavera apenas habían comenzado a calentar las butacas cuando los alrededores del estadio de Mestalla ya bullían de vida. No era un día de partido para el Valencia, pero el histórico estadio acogía algo muy especial: por primera vez, se celebraba allí una final nacional de esports. Y no una cualquiera, sino las LALIGA FC Pro Finals, la gran cita de la temporada del videojuego EA SPORTS FC 25, que reunió a miles de aficionados y convirtió a Valencia en la capital del fútbol virtual.

La jornada fue una auténtica fiesta, más allá de lo competitivo, lo que se vivió dentro y fuera del estadio fue algo mucho más profundo: una celebración intergeneracional del gaming, del fútbol y de la comunidad.

La experiencia arrancó desde bien temprano. Familias enteras, jóvenes entusiastas del videojuego y curiosos se acercaban a Mestalla, algunos por nostalgia, otros por pura pasión por los esports. Los organizadores desplegaron un completo abanico de actividades: zonas de juego libre, retos de puntería, futbolines, ruletas de premios, fútbol sentado y zonas interactivas para que tanto expertos como novatos pudieran disfrutar de la jornada.

En el ambiente se mezclaba la emoción de la final con la atmósfera de un festival. Uno de los momentos más destacados fue el concierto gratuito del artista Nil Moliner, que calentó aún más el ánimo del público antes del inicio de los duelos decisivos.

Ampliar Iván Arlandis

La comunidad, sin duda, fue el alma del evento. Entre los asistentes había tanto estrellas del mundo digital como figuras del deporte tradicional. El exjugador del Valencia, David Albelda paseaba por las instalaciones recordando cómo ha cambiado el mundo del fútbol y del entretenimiento:

«Yo he jugado muy poco, aparte que soy de otra generación. Ahora sí te digo, tengo tres hijos y los tres son consumidores. En mi época, los videojuegos no eran lo habitual… Quizá Villa jugaba algo en el vestuario, pero era otra cosa».

Para Albelda, eventos como este no solo reflejan cómo han evolucionado las formas de consumir fútbol, sino que también ofrecen nuevas oportunidades para conectar generaciones:

«El mediocentro sigue siendo clave, tanto en el campo como en el videojuego. La posición está muy valorada. Lo que me gusta es ver cómo los chavales lo viven con la misma intensidad con la que nosotros vivíamos los partidos reales».

Uno de los grandes protagonistas fuera del terreno de juego fue DjMaRiiO, uno de los creadores de contenido más influyentes del panorama español. «Estuve en Mestalla con Staxx, otro youtuber. Nos dejaron hacer retos en el campo, entrar en los vestuarios… La verdad, el campo impresiona. Me parece de los más bonitos de España, sinceramente», contaba.

Ampliar DjMario y Albelda posan en un encuentro con aficionados. IVAN ARLANDIS

Más allá de las estrellas, el verdadero pulso del evento lo marcaban los aficionados. Los más jóvenes eran mayoría, pero no los únicos. La asistencia fue un reflejo de lo transversal que se ha vuelto el fenómeno gamer. Aitor Pacheco Gil, de 13 años y vecino de Aldaia, no ocultaba su alegría: «Juego mucho, mi carta favorita es Mamardashvili 89. Me parece muy bien que hagan esto aquí, así puedo ver los partidos en directo y no estar desde casa». Su padre, a su lado, añadía: «Mientras cumpla con sus estudios, le dejamos jugar. Todo con equilibrio».

Ampliar Una de las actividades de las que podían disfrutar los asistentes. IVAN ARLANDIS

Ampliar Se podía disfrutar del videojuego EA SPORTS FC 25. IVAN ARLANDIS

No solo el público se lo pasó bien: los propios jugadores participantes destacaban el ambiente y el nivel de producción del evento. Jorge Paniagua Moreno, del Burgos FC, destacaba: «Es mi primera vez en Mestalla. El estadio es precioso, y es perfecto para unas finales así».

Adrià Domènech Fernández, representante del Club Atlético Osasuna, también debutaba en el estadio valencianista: «Nunca había estado aquí y me ha gustado mucho. Aún no he visto la zona de actividades porque he jugado en el primer turno, pero sinceramente, LALIGA está haciendo un trabajo increíble con estos eventos».

Valencia, ciudad histórica del fútbol, ha demostrado ser también terreno fértil para los esports. El éxito de este evento plantea un nuevo modelo de eventos híbridos, que fusionan cultura digital, deporte, música y comunidad. Con escenarios como Mestalla como marco, y una afición entusiasta que responde, el futuro de este tipo de citas en la ciudad parece no solo viable, sino necesario.