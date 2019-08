Meriton no descarta vender jugadores Rodrigo inicia un ataque ante el Bayer. / vcf/ lázaro de la peña El Valencia escuchará las ofertas por Diakhaby o Rodrigo antes del cierre de mercado en la Premier | Jorge Mendes no da por cerrada la opción de que el central francés salga por 40 millones y poder fichar por 20 a Otamendi del Manchester City JUAN CARLOS VILLENA Lunes, 5 agosto 2019, 00:26

valencia. El cierre del mercado de la Premier, el jueves 8 de agosto, va a mantener en vilo al Valencia hasta el último instante. Un temor que el club tenía antes de que estallara la crisis de confianza entre Peter Lim y Mateo Alemany, ya existía durante el stage en Crans-Montana, y que se convertirá en otro de los termómetros para medir los contrapesos de poder interno tras el terremoto. Uno de los mayores desgastes entre Meriton y los gestores deportivos del Valencia, tal y como confirmaron fuentes conocedoras del caso a LAS PROVINCIAS, es la paralización de todas las operaciones sugeridas por el entorno de Jorge Mendes, la persona de confianza en el mundo del fútbol de Peter Lim. Algo que incluye la venta de jugadores. Así, Meriton no descarta la salida de algunao de sus piezas más cotizadas antes de que la Premier cierre la persiana un día antes del comienzo de la competición liguera en Inglaterra.

Un ejemplo práctico reside en Diakhaby. Jorge Mendes no da por cerrada una opción similar a la que pudo llevar al central francés al Wolwerhampton de Nuno por 40 millones de euros. Si se mantiene ese escenario, el propietario de Gestifute estima que podría sacar a Otamendi por 20 millones del Manchester City. El argentino, por cierto, fue titular ayer en el once de Guardiola que se llevó por penaltis la Community Shield, el primer trofeo oficial del curso en Inglaterra, por penaltis ante el Liverpool.

Ese es el partido que se juega en Singapur, el de las grandes operaciones que pueden llegar esta semana, pero en Leverkusen el discurso oficial de gestión deportiva siguió sin variar un milímetro. Así lo manifestó Marcelino cuando se le cuestionó sobre los retoques que le faltan a la plantilla: «Nada modifica nuestro plan, necesitamos dos o tres jugadores y sacar a otros del equipo. Tenemos tres centrales de mucho nivel, dos desde hace dos años y otro que vino joven pero su progresión es cada vez mas buena. Así lo han demostrado. Queremos un cuarto. Necesitamos otro con un rol determinado. Quedan 14 días para empezar, esperemos que el cuarto central sea de garantías». Es el mismo discurso que descartó la opción de Otamendi por perfil, por rol dentro de la plantilla y porque su sueldo trastoca el límite salarial, algo que Mateo Alemany sigue descartando como una de las claves de la sostenibilidad económica de un club que sigue arrastrando una gran deuda y que para cuadrar las cuentas tiene que hacer, al cierre de cada ejercicio, ingeniería financiera. Como la que llevó al trueque entre Cillessen y Neto poniendo en 35 millones el valor de cada uno de los jugadores, en el caso del Valencia para que la venta del brasileño cuadrara la cuenta de ingresos y gastos de la temporada 2018-2019 a 30 de junio.

Guardiola alineó ayer al central argentino en la final de la Community Shield ante el Liverpool

Es cierto que el perfil de central consensuado entre Alemany, Longoria y Marcelino, el que tenía la pasada temporada Roncaglia y que cumplen jugadores como Laguardia, puede variar si una de las tres patas de zaga, en este caso Diakhaby, sale del equipo pero el salario de Otamendi seguiría chocando con el plan financiero sobre el coste de plantilla que defiende Alemany. Marcelino considera que el joven central francés va a crecer exponencialmente esta temporada y así lo transmitió el propio director general en la reunión con Lim, dejando claro que si lo que se busca es la rentabilidad de los jugadores el precio de Diakhaby puede ser superior a 40 millones si se aguanta esta campaña en el equipo. Algo que también valora Meriton en la ecuación. El técnico asturiano, aunque ayer quiso quitarle el cartel de titular al francés, ha demostrado en lo que va de pretemporada que Diakhaby es fundamental en sus esquemas.

La atención a los movimientos de la Premier también afecta a Rodrigo, puesto que es el único mercado que puede poner encima de la mesa una oferta tentadora para Meriton. El jugador descartó al Nápoles al principio de verano y su implicación en el día a día, y en la postura de unión del vestuario para evitar el despido de Mateo Alemany puesto que fue uno de los voluntarios que pidió viajar a Singapur para hablar con Peter Lim, demuestran que está centrado en el Valencia.

En el escenario de una salida de Rodrigo a la Premier, para ello tiene que llegar una oferta que guste a Meriton, se viviría otra prueba del algodón en las corrientes de poder. Rafael Leao, firmado por el Milan, era un perfil de jugador del agrado de Peter Lim, y por ende de Mendes. Algo que también ocurre con Falcao, que tras el amistoso de ayer ante la Sampdoria dejó claro que puede salir del Mónaco: «El club no me ha propuesto renovarme. Tengo que pensar en mi futuro, en mi familia. Estoy estudiando las ofertas. Hay buenas oportunidades para mi carrera. Me queda un año de contrato y es complicado para un jugador de mi edad de quedarse así». El perfil del colombiano por edad, historial de lesiones y salario tampoco cuadra en los gestores deportivos del club, más proclives a jugadores como Florian Thauvin, el delantero del Marsella que tiene muy buenos informes de Longoria. Todo está a la espera de que se mueva la primera ficha desde la Premier.