El martirio de Rodrigo llega a su fin Rodrigo trata de superar a Raíllo durante el encuentro contra el Mallorca. / j. monzó El lateral Salva Ruiz agiliza una enquistada operación salida y se ultiman los detalles para que se marche traspasado al Deportivo | Marcelino reconoce que los rumores sobre su salida afectan al hispanobrasileño JORGE PEIRÓ VALENCIA. Lunes, 2 septiembre 2019, 00:18

Rodrigo Moreno pudo haber jugado ayer su último partido con el Valencia. Quién sabe. Uno de los culebrones del verano en Mestalla está teniendo una duración de 21 días, como recordaba ayer Marcelino, y hoy, último día de mercado, se conocerá su esperada resolución. El delantero hispanobrasileño no tuvo su mejor tarde ante el Mallorca. Los fuertes rumores sobre su traspaso al Atlético envuelven su rendimiento en el campo y le afectan cuando se pone las botas. «Es imposible que no le afecte la situación, somos seres humanos, tenemos sentimientos y a cualquier persona le afectaría una cosa así. ¿Si estuvo apático hoy? No lo creo», comentaba su entrenador en rueda de prensa. «Su comportamiento ha sido ejemplar durante estos 21 días», destacaba de manera rotunda el técnico asturiano sobre el futbolista al que entrena.

Rodrigo no completó el partido tras pedir el cambio faltando cerca de media hora de juego. Su retirada del verde demostró que la parroquia blanquinegra desea que se jugador se quede. Al igual que cuando el nombre del ariete fue coreado en los onces iniciales, los aplausos silenciaron los pitos iniciales. El «¡Rodrigo, quédate!» terminó de confirmar la postura del respetable. La afición quiere que Rodrigo defienda los intereses del Valencia esta temporada y ayude a que el equipo esté de vuelta en la Liga de Campeones.

El tedioso proceso se resolverá hoy. Aunque el baile de jugadores es todavía una incógnita. Un posible traspaso de André Silva, jugador del Milan y clave en la operación, al Eintracht de Frankfurt alemán, seguido de que Ante Rebic acabe recalando en el conjunto italiano podría dinamitarlo todo y mantener a Rodrigo en la capital del Turia. Es una variable más de la gran cantidad de opciones que hay en el mercado. Al internacional español se le acaba de sumar una nueva novia: el París Saint Germain. El cuadro parisino, con su envidiable talonario y su tremenda capacidad de desembolso, se ha sumado a última hora para firmar al delantero del Valencia. Otro integrante de la plantilla de Marcelino como Salva Ruiz, uno de los protagonistas de la atascada operación salida, ya tiene destino. Los detalles para que el lateral se marche traspasado al Deportivo están siendo ultimados.