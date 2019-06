Mari Paz tendrá su reconocimiento Mari Paz protege el balón ante una futbolista contraria, durante un partido en el estadio Antonio Puchades. / valencia cf/juan catalán El torneo rectifica y la jugadora del Valencia aparecerá en la columna de triunfadores | Desde el Arousa Fútbol 7 afirman que en la próxima competición actualizarán la lista de futbolistas y en ella figurará la delantera LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 7 junio 2019, 01:13

Mari Paz Vilas aparecerá entre los más destacados del Torneo Internacional Alevín Arousa Fútbol 7. La delantera del Valencia denunció que su nombre no apareciese en la torre dedicada a los futbolistas que han participado en el certamen y que han llegado a Primera. A raíz de su reivindicación, la organización ha anunciado que el próximo año actualizarán la lista de jugadores y en ella estará la goleadora gallega, que disputó en dos ocasiones el torneo y acumula doce temporadas en en Primera. Sí que están Iago Aspas, Jordi Alba, Thiago Alcántara, Carlos Soler o Santi Mina, entre otros.

El portavoz del AF7, Alberto Diz, explicó a este periódico que la futbolista nacida en Villagarcía de Arousa no es la única ausencia destacada: «La torre se hizo hace unos cuatro años y ha salido ahora la noticia, somos un torneo humilde y ante el gasto que supone la impresión de los vinilos para ponerlos sobre la madera, se priorizaron otras cosas en estas ediciones. Es una lista incompleta, no está ella pero tampoco otros futbolistas reconocidos como Sergio Canales o Toni Lato, por ejemplo». Aunque es cierto que el jugador cántabro no aparece en esa torre, sí que hay un artículo sobre él en la página oficial del torneo junto a otros cuyos nombres no están inscritos en la columna, como Iago Falqué o Fran Mérida, pero ni rastro de Vilas entre los más destacados.

Diz insistió en que no es una cuestión de hombres o mujeres: «No sólo respetamos la igualdad de género, de hecho en este torneo hay muchas profesionales que hacen posible que se realice. Tampoco estamos al tanto de todos los futbolistas que llegan a la élite». En la edición de 2019 han participado unos 2.300 niños y niñas de hasta 12 años y hay equipos masculinos, femeninos y mixtos.

El portavoz del certamen reconoce que es una lista incompleta y que respetan la igualdad de género

Por su parte, Pablo Mantilla, director de la Fundación del Valencia, al que pertenece la sección femenina del club, afirmó a LAS PROVINCIAS que entendía la postura de Vilas: «Nosotros vemos el fútbol femenino desde la normalidad, por lo que entendemos la molestia de la jugadora». También han respaldado a la jugadora, que anotó 28 goles en la pasada campaña, algunas de sus compañeras que vieron natural y necesaria su reivindicación.

Pese a no estar reconocida por el AF7, Vilas es reconocida en su tierra. La carrera profesional de la internacional de 31 años no ha pasado desapercibida en su Galicia natal. En julio de 2016, el campo de San Xinés de Bamio de Vilagarcía, donde tantas veces jugó de pequeña, pasó a denominarse Mari Paz Vilas y la futbolista acudió al partido femenino de reinauguración.

La delantera internacional, que disfrutará del Mundial Femenino de Fútbol que arranca hoy en Francia de una manera un tanto agridulce por no poder defender la camiseta que tantas veces ha llevado, no está sola en la búsqueda de la igualdad en el deporte que ama. De hecho, del próximo 24 de junio al 12 de julio celebrará en Valencia el IV Campus Mixto Educativo junto al villarrealense Jaume Costa.