Valencia CF | Champions League Marcelino: «La mentalidad es de máxima autoexigencia, los resultados tienen que salir» Marcelino, sobre el césped artifical del campo del Young Boys. / Afp El entrenador admite que el Valencia necesita ser más eficaz C. V. Berna (Suiza) Lunes, 22 octubre 2018, 20:09

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, es consciente de que su equipo no pasa por un buen momento y confía en mejorar la situación mañana en la tercera jornada de la Champions ante el Young Boys en Berna. «La mentalidad es de máxima autoexigencia. Representamos a un gran club. Queremos ganar cada partido. Ya saldrán los resultados, tienen que salir. Queremos ganar este partido y cuando acabe este querremos ganar el siguiente. aunque ganar mañana no va a ser sencillo porque depende que seamos superiores los noventa minutos. A mí me llevó quince años como entrenador llegar a la Champions. Tenemos que hacer todo lo posible para seguir teniendo opciones de cara al último partido», ha indicado.

El técnico se centra en solucionar los problemas y evita comparaciones con la buena temporada pasada. «Los jugadores se ganaron el privilegio de disputar esta competición y vamos a intentar disfrutar de la misma, no podemos vivir del pasado. Sabiendo qué es lo que hacemos bien y qué es lo que tenemos que mejorar. A mí el equipo me transmite buenas sensaciones, nos falta ganar, es una evidencia. La estadística no se discute, pero lo que es también indiscutible es que el nivel competitivo del equipo es bueno», ha comentado.

El conjunto suizo compite sobre césped artificial, algo que puede ser importante. «Les da una ligera ventaja pero eso tampoco va a ser excusa. Tenemos la máxima ilusión por pasar y por quedar entre los dos primeros. Vamos a poner argumentos para ganar, como hemos puesto en la mayoría de partidos. La eficacia es la que te hace ganarlos o perderlos. El rival puede tener mucho que ganar y poco que perder, pero eso siempre sucede. Eso no garantiza ganar», ha expresado Marcelino.

Sobre la falta de gol y de victorias, el entrenador ha dicho: «En momentos puntuales cuando un equipo no gana esa tensión que supone no ganar puede aumentar, en vez de ser una tensión positiva te puede bloquear o genera dudas y cierta ansiedad, y eso te lleva a la precipitación. Es cierto que ofensivamente no tenemos los números que desearíamos. Si hubiéramos metido más goles o más eficaces tendríamos más puntos en las dos competiciones. Tenemos que ser perseverantes y constantes. Confiamos en nuestros delanteros».