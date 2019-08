Valencia CF Marcelino: «No sé en qué situación está Rodrigo ahora mismo» Marcelino, en la rueda de prensa. / Efe El técnico del Valencia CF afirma que Lim tampoco quiere a Rafinha cedido LOURDES MARTÍ VALENCIA Sábado, 31 agosto 2019, 14:43

Marcelino García Toral ha hecho un paréntesis este mediodía. Ha dejado de lado el fútbol, el mercado y todo lo demás para enviar un mensaje de cariño a su amigo Luis Enrique por la pérdida de su hija Xana: «Quiero transmitir en mi nombre y en el de toda la plantilla condolencias a él y a toda su familia, tengo la suerte de conocerlo personalmente y deseamos darle todo nuestro apoyo y cariño en este difícil momento. A todos nos resulta un golpe duro cuando perdemos un familiar, un padre por ejemplo que yo sé lo que es, pero perder un hijo supera esas circunstancias y quizás en estos momentos tan difíciles también nos hacen pensar en cómo relativizamos algunas cosas que pueden ser importantes».

El técnico del Valencia se ha mostrado visiblemente emocionado aunque ha ido recomponiéndose a medida que ha avanzado su comparecencia. Cristiano Piccini ha sido el primer nombre propio al que ha hecho referencia: «Tuvimos un golpe duro a nivel profesional esta semana, en un golpe fortuito se lesiona y es complicado y duro para él, todos nosotros y sus compañeros. Sólo desearle, que así me consta, que la operación haya ido bien, está animado, convencido y en este proceso vamos a ayudarle y que se sienta arropado querido y mostrarle nuestro apoyo para que esa recuperación sea rápida». El entrenador asturiano también ha pedido a la propiedad la llegada de un futbolista que ocupe el lugar del italiano: «Deberíamos traer a alguien, lo estamos pensando y valorando esa opción. Nos quedamos cortos ahora dado que se prevé un largo periodo en el que Piccini no va a estar disponible».

Aunque un día más, los protagonistas han sido Rodrigo Moreno y Rafinha Alcántara. El mercado cierra el lunes y Marcelino no sabe si despedirse del hispano brasileño definitivamente: «Hay situaciones que se le escapan a un entrenador y es una de ellas, respetamos las decisiones empresariales y en nuestro club ha salido una información de que había acuerdo con Atlético, ¿en qué situación estamos ahora?, yo no lo sé, no decido los traspasos ni las condiciones de los jugadores. Se me escapa en qué posición estamos. Siempre he dicho y mantengo que ha tenido una respuesta ejemplar, a nivel personal también, su forma de ser sólo ha hecho que ayudar al grupo, para cualquier jugador cuando hay una situación, la verdad es que tengo que decir que su forma de actuar es ejemplar y mañana decidiremos si estará en el once o no y lo que suceda hasta el día dos no lo sé, me remito a las palabras del presidente en las que dijo que hasta final del mercado».

Lo que ya tiene claro el preparador es que no dirigirá a Rafinha Alcántara, al menos esta temporada: «El club me ha comunicado que la propiedad no había dado el visto bueno a su llegada en condición de cedido», sobre si le sorprende este cambio de opinión de Lim quien en un principio se negó a un traspaso pero no a una cesión, ha explicado: «Me puedo sentir como cualquier persona a la que se plantea una situación y luego se modifica, es respetable y tengo que aceptar como siempre he hecho las decisiones de la propiedad. Necesitábamos un centrocampista ofensivo polivalente que nos aumentara el potencial, era una necesidad, no es un planteamiento que ha cambiado, era de la previsión de la final temporada pasada. Era importante para el equipo traer un futbolista de estas características. A partir de aquí si se ha potenciado poco o mucho el equipo... nosotros queríamos hacerlo, teníamos una dificultad importante para ese cuarto puesto, Real Sociedad, Athletic, Betis… se han reforzado pero sólo nosotros vamos a estar en tres competiciones. Estoy orgulloso de esa plantilla pero es corta».

Marcelino también ha lanzado un mensaje a aquellos jugadores que han llegado esta temporada por diferentes circunstancias. Salva Ruiz, repescado del Mallorca, Jason Remeseiro, que llegó gratis del Levante, o Álvaro Medrán son tres de los futbolistas que no cuentan para el técnico y que se incorporaron al Valencia por diferentes motivos: «Han sido fichajes realizados por el área deportiva y no por el entrenador. El club ficha también por estrategias de mercado o jugadores jóvenes que se les prevé un futuro. Marcelino no ficha, lo digo siempre, Marcelino opina, llegamos a un consenso desde el área deportiva y se aprueba o no, así ha sido desde nuestra llegada. Este tipo de jugadores saben su situación. Todos ellos tienen oportunidad de salir y no ser perjudicados económicamente. Su decisión final para mí también es una prueba de su mentalidad porque una vez que saben que no van a tener apenas minutos y deciden no salir yo creo que en cierta medida refuerzan mi posición, la mentalidad no es la adecuada para competir en un equipo como el Valencia».

Para finalizar, también ha hecho Marcelino referencia al choque de mañana ante el Mallorca en Mestalla a las 17 horas. Un partido en el que no contempla «no perder» y que pese a no considerarlo una «final» por ser la tercera jornada de Liga sí que tilda de «importante».