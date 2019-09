Marcelino : «Da igual lo que yo pida para el cierre de mercado» Marcelino aplaude a sus futbolistas ayer en Mestalla. / j. monzo «Rafinha no era un capricho mío. Teníamos alternativas pero costaban entre 30 y 40 millones de euros», afirma el entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 2 septiembre 2019, 00:18

Marcelino García Toral parece resignarse sobre su papel en la llegada y salida de futbolistas en el Valencia: «¿Qué pido en estas 24 horas que quedan? Da igual lo que yo pida, la situación será la que será. Trabajaremos como hasta ahora para hacer un Valencia mejor, esa es la predisposición que tenemos los profesionales que trabajamos así». No es la primera vez que el técnico asturiano sufre en las últimas horas de mercado.

«No sé si es algo que va conmigo», bromeaba ayer sobre una situación que no le hace excesiva gracia como es lógico: «Estas cosas suceden y lo tenemos que aceptar mientras las normas de la competición sean así», lamentaba tras sumar su primera victoria con el Valencia esta temporada.

Uno de esos futbolistas que pidió Marcelino y cuya propuesta rechazó Peter Lim hasta en dos ocasiones fue Rafinha Alcántara. Negó su fichaje y, posteriormente, cesión. Ayer, el técnico desveló que el del brasileño, además de Denis Suárez, no era el único «centrocampista polivalente que pudiese jugar en tres o cuatro posiciones» que se puso sobre la mesa: «Denis decidió irse al Celta. Teníamos alternativas a Rafinha pero costaban entre 30 y 40 millones de euros. Rafinha no era un capricho mío, no me encapriché», afirmó el técnico blanquinegro, quien no quiso incidir en el hecho de que no vaya a llegar un futbolista en esta posición: «Si no viene, no viene. El entrenador dirige a los que tiene disponibles e intenta optimizar el rendimiento». Negó que la propiedad rechazase la llegada de este perfil de futbolista para hacer hueco a jugadores como Kang In o Ferran Torres: «A mí nunca se me dijo eso, cara a cara no se me dijo. Yo si uno de los dos jugadores que decís, por hablar de este caso, creo que van a dar mejor rendimiento que sus compañeros los pongo, al igual que he hecho siempre». Más optimista se mostró respecto a la llegada de un sustituto de Piccini.

Acerca de la primera victoria de la temporada, reconoció el técnico que se le debe «exigir más» tanto al equipo como al cuerpo técnico, sobre todo en la primera mitad donde el equipo estuvo «impreciso» y, aunque no quiso valorar la participación de Guedes, sí que reconoció que debe «mejorar» como todos en general.