Marcelino: «Si me das a elegir me gustaría ser campeón de la Europa League» El entrenador del Valencia CF. Marcelino, en la previa del partido de Europa League ante el Krasnodar en Mestalla. / Efe / Kai Försterling El entrenador asegura que el Valencia CF será mejor equipo con Kondogbia al máximo nivel L. M. Paterna Miércoles, 6 marzo 2019, 18:06

Marcelino García Toral lo tiene claro: «Si me das a elegir me gustaría ser campeón de la Europa League, entras directo a Champions y tienes ahí un título más ahí en la vitrina, tú sabes qué bonito», ha comentado el entrenador del Valencia en la rueda de prensa previa al partido ante el Krasnodar. Un equipo que llega poco tiempo después de realizar un parón invernal: «Es difícil compararlo con antes porque tampoco tengo un seguimiento detallado del nivel competitivo hasta diciembre. En los partidos recientes jugó contra el Spartak en la parte alta de la tabla y eliminado Leverkusen. Ahora con una serie de partidos seguidos que va adquiriendo su mejor nivel», ha afirmado un Marcelino que reconoce que su equipo se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada: «Siempre hemos intentado gestionar la plantilla pensando en nueve meses de competición, consideramos cada partido como el más importante porque para que haya al final partidos decisivos debe ser así. Pasamos más dificultades por los resultados que por lo que demostraba el equipo en el campo. Vamos a seguir pensando en el partido inmediato, esta plantilla siempre ha demostrado querer ganar y ahora nos toca intentar ganar al Krasnodar que es dinámico, poderoso, rápido, intenso y cuenta con futbolistas con gran pie para la finalización. Pero queremos seguir en Europa League, y luego pensaremos en Girona, el equipo demuestra ser competitivo. Vamos a intentar eliminar al Krasnodar pero este primer partido es en Mestalla, en una dinámica diferente hasta ahora, a ver si con el rendimiento de hasta ahora no encajamos y logramos un buen resultado».

Acerca de cómo cambia el chip el vestuario para afrontar tres competiciones diferentes Copa, Liga y Europa League en ocho días, el técnico ha afirmado: «Los conceptos futbolísticos si no se trabajan se olvidan rápido, hay criterios que no trabajamos alguna semana y vemos que los tenemos que revisar si no se nos olvidan. Es una cuestión de adaptación, quizás a principio de temporada pagamos eso de jugar dos encuentros por primera vez, el resto de meses siempre ha habido dos competiciones y lo gestionamos bien».

«Tenemos pocas lesiones, jugadores que vinieron de tiempo de estar de baja ahora les permite estar bien física y mentalmente, el habernos metido en la final nos dio un golpe de autoconfianza muy importante y lo refrendamos contra el Athletic. El Valencia nos exige, nosotros también nos exigimos, estos jugadores son ambiciosos, demostraron mucha capacidad, mucho esfuerzo, creen en ellos mismos, a ver si somos capaces de alargar esto hasta el final. No podemos fijar la atención más allá de lo inmediato y escogeremos el mejor once posible», ha añadido un Marcelino que ha insistido en que no hará experimentos y en el eje de la zaga contará con los dos únicos centrales que pueden participar: Gabriel Paulista y Diakhaby.

Un futbolista con el que no podrá contar mañana pero en el que confía Marcelino García Toral para realizar una buena campaña es Kondogbia: «Estamos contentos del partido que hizo contra el Ahtletic. Si podemos contar con el mejor Kondogbia de aquí al final, el Valencia será mejor equipo, intentamos poner las herramientas para que así sea».

Marcelino también ha destacado la «fiabilidad» del equipo: «Desde que estoy aquí es fiable, es muy fiable, es un buen equipo, tuvimos momentos difíciles, se dijeron muchas cosas pero la única realidad es que teníamos problemas de cara a gol. Escuché a un futbolista que ha ganado el Balón de Oro que el gran problema de su equipo era que tenía falta de gol, pues todos pasamos estas circunstancias», ha concluido.