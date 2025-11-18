Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Junta General de Accionistas del año pasado que acabó suspendida tras marcharse los consejeros ante las protestas de los abonados. EFE

Lim vuelve a tirar de la venta de jugadores para cuadrar las cuentas del Valencia

Meriton presume de arrojar beneficios por segundo temporada consecutiva, un síntoma que hace pensar en la opción de vender el club

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:58

Comenta

Ya se sabe cuándo dará la cara por fin Kiat Lim (a las 10 horas del miércoles 17 de diciembre); dónde lo hará (Feria de ... Muestras); qué dirá (que la gestión es poco menos que maravillosa y que por segundo año consecutivo las cuentas arrojan superávit: esta vez 496.000 euros una vez descontados los impuestos); de qué presumirá (de haber puesto en marcha el Nou Mestalla obviando claro está que lo ha hecho 11 años después de que viniera su padre); se intuye qué evitará abiertamente decir (que la deuda se dispara hasta los 382 millones de euros, con 79,8 de ese paquete a corto plazo, y que tardará 28 años en ventilarse); también se vislumbra qué le puede incomodar (que el mediocre rendimiento deportivo hace que bajen los ingresos de televisión, el mayor pellizco anual: de 60,1 millones a 53,2), y hasta no hace falta ser muy listo para pensar qué se le va a preguntar por parte de los accionistas (si ese afán desmedido por equilibrar las cuentas aunque el equipo se hunda año a año en la tabla se debe a un sospechoso interés de su padre a corto/medio plazo para poner a la venta el Valencia).

