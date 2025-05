Lim, no le racanees a Corberán

El fútbol no se detiene jamás. Estaba en marcha el último partido liguero pero la mirada ya está fijada en la confección de la próxima ... plantilla. En el Valencia es una época de sufrimiento y de indignación. Y no parece que esta temporada vaya a cambiar. Corberán ya desveló que no tenía ni idea qué presupuesto manejaba la entidad de Mestalla para fichar futbolistas. Meriton siempre llega tarde. El resto de clubes ya tiene futbolistas apalabrados pendientes de anunciarse cuando se apaguen los focos.

Real Betis Adrián, Rodríguez (Perraud, 77'), Bartra (Mendy, 72'), Natan, Ruibal, Altimira, Fornals, Isco (Carvalho, 72'), Antony, Jesús (Abde, 60') y Cucho (Bakambu, 60'). 1 - 1 Valencia CF Mamardashvili, Jesús Vázquez, Diakhaby, Tárrega, Mosquera, Barrenechea, Guerra (Iván Jaime, 68'), Almeida (Pepelu, 84'), Fran Pérez (Rioja, 56'), Diego López (Rafa Mi, 68') y Sadiq (Hugo Duro, 56'). Goles 1-0, Antony dos Santos (40'). 1-1, Rafa Mir (75').

Árbitro García Verdura (Comité catalán). Amonestó a Tárrega, Rafa Mir, Natan y Hugo Duro.

Incidencias 51.141 espectadores en el Benito Villamarín de Sevilla.

El mensaje que reciben los agentes es que hay que esperar a ver con qué pie se levanta el magnate de Singapur. Improvisación. Y así no se confecciona una plantilla pujante. La diosa fortuna favoreció que llegara Corberán al banquillo –decisión elogiable de Corona, y eso que era una apuesta arriesgada– porque ha conseguido dotar de competitividad a una plantilla exigua, con fugas de agua en muchas zonas del césped. Muchos fantasean con un equipo equilibrado, con fondo de armario, y con el técnico de Cheste dirigiendo el tráfico desde la banda. Directos a Europa. Como le pasa al Betis. No es tan difícil. Si apuestas por cracks ocurren situaciones como el gol de Antony o permitir soñar a la afición verdiblanca con un título. El conjunto de Pellegrini buscará la Conference League contra el Chelsea. El brasileño sobresale, pero en este equipo luce Isco, Fornals (fichado por sólo ocho millones), Lo Celso, Cardoso o Marc Roca, aderezados por futbolistas contrastados. ¿Es tan complicado? Para ello se necesita una apuesta decidida de la propiedad y la imaginación de la dirección deportiva. Y no parece que en el Valencia cuajen alguna de estas dos situaciones. Es una pena visto el nivel mostardo por el conjunto blanquinegro desde que llegó Corberán. 34 puntos en 21 partidos para sacarlo del descenso y permitirle soñar con Europa algunas jornadas. Al final la plantilla se agotó y empañó algo el final con tres derrotas y un empate. Pero cuando ya no se jugaba nada no dejó de competir. Era el minuto 90 y Corberán reclamaba a sus jugadores que presionaran la salida de balón desde el área bética. Al final del choque tanto André Almeida como Fornals señalaban directamente al técnico para destacar el cambio radical vivido por el Valencia. Por favor, Lim no le racanees a Corberán.

En el traslado de temporada el Valencia futuro no se parecerá en nada al actual. Desaparece el mejor portero de los últimos años, Barrenechea volverá a Inglaterra tras dotar de equilibrio al centro del campo y arriba regresarán a sus equipos Sadiq y Rafa Mir. No parece que ninguno pueda continuar. Mamardashvili quiere competir la titularidad a Allison en el Liverpool, Emery parece contar con el argentino y de los delanteros ninguno la ha roto. Nueve millones parecen demasiados para apostar por el nigeriano y Rafa Mir ha sido un fracaso tanto por su situación extradeportiva como por su eficacia goleadora. Ha anotado un único gol y lo ha hecho en la última jornada. Al menos habrá permitido no acabar la temporada con derrota. Y pese a que estamos hablando de darle mimbres a Corberán, hay quien teme que todavía se debilite más el grupo con las posibles ventas de Mosquera o Javi Guerra, los puntales que permitirían a Peter Lim sacar rendimiento económico. Peores cosas se han visto del millonario.

La afición de Mestalla merece disfrutar después de tanta tortura. Sentirse identificado con su equipo, como ha sido siempre. Mantener un estilo por el que luchar. Corberán lo ha creado y hay que escucharle para saber qué futbolistas firmar. Que regrese un Valencia con valores pero que sea incómodo para los rivales, también los grandes, a los que esta campaña ha sido imposibles vencer. El técnico insistía al final el choque en la creación de una plantilla competitiva. Repitió la palabra en dos ocasiones. Porque pretende parapetarse ante lo que pueda llegar. Ya enseñó la patita hace unos días. «Los proyectos deportivos van acompañados de los económicos», dijo, intentando apretar a la propiedad aunque sin molestarle demasiado. Sin dinero es imposible firmar futbolistas de renombre. Nadie quiere estar en un sitio que no aspire a nada. Y cuando la dirección deportiva apuesta por algún jugador –como Javi Muñoz, por ejemplo–, la desidia de Singapur hace que estos se cansen y busquen acomodo en otros lugares.

Hay que acertar con un portero, con un central de referencia, un mediocentro de nivel, gente de banda espabilada y algún delantero que haga mejor todavía más a Hugo Duro. También hay que renovar a los futbolistas que gustan a Corberán, como Diego López, Tárrega o Foulquier. Pero con el francés ya han llegado los primeros problemas. Un acuerdo o no será la prueba de fuego entre el técnico y Peter Lim.