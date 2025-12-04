Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Max Aarons, durante la eliminación del Valencia ante el Barça en la última edición de la Copa del Rey. Iván Arlandis
Desde el mirador

Segunda oportunidad

Hace mucho que el fútbol se convirtió en un negocio en el que prima el dinero por encima de cualquier otra cosa. Sólo queda un rincón de puro fútbol; la Copa del Rey

Kike Mateu

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:40

Hoy juega el Valencia en Cartagena la segunda ronda de la Copa del Rey, y el otro día tuve en la radio la típica discusión ... de los últimos años que quiero compartir hoy con los lectores de LAS PROVINCIAS. El tan manido tema de «tirar la Copa». Vaya por delante que respeto toda opinión porque sé que hay mucha gente que no piensa como yo. Pero respetar no necesariamente es entender. Y yo no entiendo a los que apuestan por tirar la Copa porque el Valencia esté hoy metido en el jaleo del descenso. Que no digo que no sea importante —no hay nada más importante que la Liga— pero no me parece que estemos en el momento de tener que elegir. Si el Valencia cae eliminado hoy será un auténtico fracaso. Otra aberración propia de Peter Lim y sus proyectos de alcantarillado. Nada de un alivio o una forma de centrarse en la Liga. Sería un desastre. Miren, estamos en diciembre y han pasado 14 jornadas de Liga.

