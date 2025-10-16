Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El fontanero sin agua

El Valencia ha involucionado tanto desde 2014 que hemos digerido con cierta «normalidad» cosas que antes, simplemente, eran imposibles

Kike Mateu

Kike Mateu

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:21

Ayer leía una estadística sobre el Valencia que, si me la dicen hace una década, me sonaría a ciencia ficción; sólo un equipo de primera ... ha aportado menos internacionales que el Valencia en esta ventana de selecciones. El Alavés tiene cero e, inmediatamente después, aparece el club de Peter Lim con solo un internacional, Stole Dimitrievski. Un Stole que, por cierto, es titular con su selección y, aunque ustedes no se lo crean, cuando juega... para. Y para mucho.

