Kiat recuerda la dana en su carta pero ignora el futuro deportivo del equipo El presidente del Valencia destaca que el Nou Mestalla «será un referente y un espacio abierto a la ciudadanía todos los días del año»

Kiat Lim es presidente del Valencia desde el 3 de marzo de este año aunque oficialmente asumió el cargo dos días después. Desde entonces, ni ha pisado Mestalla ni ha dado ninguna rueda de prensa para dirigirse a la afición. Es de suponer que el hijo del máximo accionista, que siguió desde Singapur y vía on line la última asamblea, se estrenará físicamente en la junta de accionistas de diciembre. Hasta ese momento, Kiat ha mandado una carta a los accionistas de la entidad en la que curiosamente no hace ninguna referencia a aspectos puramente deportivos. Es decir, el presidente esquiva cualquier mención al interés de proyectar al club hacia una competición europea, por ejemplo, que es sin duda uno de los grandes intereses que tienen los aficionados.

En el escrito, de apenas un folio, el presidente muestra su sensibilidad hacia el desastre que se padeció con motivo de la dana del año pasado y resulta el papel que tuvo el campo de Mestalla como punto de recogida de ayuda humanitaria, así como a la participación del Valencia en la reconstrucción de algunos de los campos desvatados por el desastre. «Jugadores, jugadoras y trabajadores se implicaron de forma personal acudiendo a ayudar a algunos municipios y colaborando en actividades de apoyo emocional a las familias damnificadas. Estas acciones reafirman el sentimiento solidario de estar junto a quiénes más lo necesitan que tanto caracteriza al valencianismo», asegura el dirigente blanquinegro.

Si cinco párrafos tiene la misiva, cuatro de ellos están destinados a la dana y uno al Nou Mestalla, del que dice «será un referente no solamente a nivel deportivo, también lo será como un espacio abierto a la ciudadanía todos los días del año con distintas ofertas lúdicas. Este avance supone una apuesta decidida por el futuro del Club, con instalaciones modernas, multifuncionales y orientadas a ofrecer una experiencia 360 a los aficionados».