Kempes: «El Valencia vuelve a repetir los mismos errores del inicio de la temporada pasada»

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. «Espero no ser muy repetitivo en toda la temporada, pero hay cosas que son importantes. El otro día ya dije que con coraje, emoción y todo lo que le quieran poner al equipo se pueden conseguir resultados, pero los resultados vienen a raíz de un buen juego y de tener oportunidades y conseguir meterlas dentro. Pero no está sucediendo esto con el Valencia. Se vuelven a repetir los mismos errores que ocurrieron a inicio de la temporada pasada», dice el astro argentino.

«Fue con otro entrenador, y el final de la campaña pasada es cierto que llegó a ser hasta feliz. Se ha empezado mal porque no se ve juego, no hay equilibrio, se están cometiendo errores infantiles y no se ve ese equipo que necesita el Valencia. Ustedes me van a perdonar, no he estudiado para periodista pero he sido jugador de fútbol. Dentro de una cancha hay que darlo todo. Yo no digo que no lo den, pero también se tiene que ver en la estructura del equipo un funcionamiento que nos dé un poco de esperanza. Hasta hoy, en estos dos partidos que se han dado, no lo he visto, no hubo llegada el otro día contra Osasuna, un sólo tiro al arco porque el segundo erró la patada el delantero y la pelota se fue larga. Un sólo tiro al arco. ¿Cómo puede ser?», prosigue Kempes.

«Y un error garrafal en la defensa del Valencia le costó el gol. Primero la expulsión y después son jugadas infantiles cuando vino el gol de Osasuna. Hay cuatro o cinco jugadores del Valencia para uno solo de Osasuna, que es el único goleador que tiene, y no son capaces de marcarlo. A veces uno se calienta pero uno lo ve así, porque le duele ver así a un Valencia que con las mismas caras del año pasado ha tenido tiempo en la pretemporada para trabajar bien, pero no han venido caras nuevas, muy poquitas, y todavía el funcionamiento no se ve. Esto no es alma, corazón y vida. Puede ser en algún partido, pero a la hora de la verdad los partidos se ganan con goles y hoy el Valencia no los tiene. Así que les sigo pidiendo perdón, pero sigo viendo al Valencia igual que la temporada pasada. espero equivocarme pero de momento tengo la razón. Ya veremos lo que pasa a continuación», sentencia la leyenda valencianista.