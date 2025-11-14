Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mario Alberto Kempes.
Mario Alberto Kempes. LP

Kempes: «Falta mucho para tener un equipo muy competitivo»

La leyenda argentina analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS

R. D.

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:23

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia CF, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. «Amigos, no lo vamos a negar que falta mucho para tener un equipo muy competitivo. Pero la verdad que este fin de semana pasado me ha gustado: se le ha visto un poco el carácter, ha tenido oportunidades, ha jugado contra un gran equipo como el Betis que maneja muy bien la pelota y poco a poco, ojalá, espero no equivocarme, que las cosas vayan a mayor».

«Que pasen a ser una cosa de alegría para todos, que ese funcionamiento que se ve a ratitos, porque no son los 90 ni los 100 minutos, sino un ratito, se vea con más constancia. Esto hace que las posibilidades para subir del Valencia aumenten, porque estamos con el agua a cuello y no nos olvidemos que esta competición es muy complicada. Tú te quedas atrás, los equipos que vienen por detrás -que son dos o tres- pueden llegar a ganar y otra vez estamos en el pozo».

«El avance para mí ha sido positivo y yo creo que esto puede llegar a mejorar. Ahora espero que todos tengamos esa confianza que me está hoy llegando a poquitos, a montones. Pero ojalá que sea eso. Todo lo mejor para un Valencia que queremos que esté arriba. No vamos a pedir milagros. De momento salvación, comodidad y después del día de mañana pediremos más. Hasta pronto».

