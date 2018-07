Fútbol | Valencia CF Kangin Lee: «Era mi sueño debutar con el Valencia» Kangin Lee durante el encuentro en Lens. / VCF Lázaro de la Peña El mediapunta surcoreano muestra su calidad en sus 23 primeros minutos con el equipo de Marcelino HÉCTOR ESTEBAN Lens Martes, 24 julio 2018, 21:20

Kangin Lee, de 17 años, ha debutado hoy con el Valencia CF y se ha mostrado muy satisfecho por la oportunidad que le ha dado Marcelino García Toral: «Ha sido un sueño para mí».

El surcoreano, que ha jugado por primera vez con el primer equipo tras saltar al campo en el minuto 22 en sustitución de Jordi Escobar, ha sido uno de los jugadores más destacados en el empate sin goles del Valencia ante el Lausanne.

El futbolista ha dejado muy buenas sensaciones y ha reiterado que estaba muy contento de su aparición en el primer equipo: «He saltado a darlo todo, a ayudar a mis compañeros». Kangin Lee ha asegurado que puede jugar en cualquier posición arriba y que espera que con trabajo y esfuerzo pueda jugar en Mestalla.

El canterano se ha mostrado radiante tras el partido: «Era mi sueño debutar en el primer equipo del Valencia y estoy muy contento de poder jugar con estos grandes compañeros y un gran míster». «Aún no he visto el móvil porque no me va a internet pero cuando vea los mensajes le daré a todo el mundo las gracias», ha afirmado.