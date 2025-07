Julen Agirrezabala, en su presentación con el Valencia: «Con ganas de disfrutar de un año que se presenta bonito»

Eric Martín Valencia Martes, 15 de julio 2025, 13:15 | Actualizado 13:50h. Comenta Compartir

A cuentagotas, pero el Valencia CF sigue sumando efectivos para la próxima temporada 2025-26. Uno de esos nombres propios fue el de Julen Agirrezabala. El portero, tras unas largas negociaciones con el Athletic Club, finalmente obtuvo el visto bueno para recalar en calidad de cedido por un año en las filas blanquinegras. En Mestalla se reservan además una opción de compra no obligatoria ligeramente superior a los 10 millones de euros.

Ahora ya a todos los efectos como valencianista, Julen Agirrezabala puede posar y presumir con la camiseta de su nuevo equipo. Lo hizo este martes al mediodía, cuando tuvo lugar su presentación en el Palco VIP del estadio de Mestalla. Se convierte de esta forma en el segundo fichaje, después de que a Dani Raba ya se le anunciara y tuviera su puesta de largo.

En un acto con un par de sorpresas, donde recibió la bendición de otros dos futbolistas vascos como Gaizka Mendieta y Sempere, el guardameta de Donostia mostró su compromiso e ilusión por poder iniciar esta etapa. «Desde que he llegado me he sentido muy bien acogido. Agradecido por todos los mensajes y por el cariño recibido. Con ganas de disfrutar de un año que se presenta bonito», comentaba el jugador.

Julen firma como valencianista por solo un año y ahora mismo solo se centra en el presente, sin mirar más allá de una posible continuidad. «Mi tarea es ayudar en todo lo que pueda el Valencia, lo manejan ambos clubes. Muy ilusionado por estar aquí y por intentar dar lo mejor al Valencia», citó. No obstante, sabe que Mestalla es un escenario grande y ya así lo había disfrutado en sus anteriores visitas como jugador rojiblanco. «Vives un ambiente futbolístico de élite, que se ve en pocos campos y ganas de vivirlo como local», aludió Julen.

El arquero admite que tanto los responsables del club como el propio Corberán, ahora que ha coincidido con él personalmente, le han transmitido mucha confianza y es un impulso extra para venir. «Me demostraron las ganas y el poder dar continuidad a esa segunda vuelta de Liga y mejorar. Es el mejor sitio para ese progreso individual. Era el lugar adecuado para seguir».

Pese a esa ambición, en ningún momento se pronunció la palabra Europa, aunque sí vislumbraba argumentos y plantilla para competir en un puesto importante en la clasificación. «La Liga es muy competitiva, vas a estar peleando cada partido contra equipos de mucha calidad. Será una temporada ilusionante. Hay un equipo en que se pueden hacer las cosas muy bonitas, pero toca ir partido a partido a por los tres puntos y ese es el camino», considera el portero.

Tampoco eludía la responsabilidad de asumir el relevo de Mamardashvili. No obstante, no se sentía presionado. «Mamardashvili es un portero y más con lo que ha dado al Valencia, pero no siento presión. Yo soy Julen». Por otra parte, después de muchos años en la cantera y primer equipo del Athletic, se sentía preparado para dar este paso, ganar la partida a Dimitrievski en caso de que siguiera y al que valoró como «un gran portero que había dado un alto rendimiento», y admitía que Guillamón también le había dado buenas referencias del club y de Valencia al ser uno de sus compañeros y amigos en la selección española sub-21.