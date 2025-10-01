Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente PP y Vox desactivan un nuevo intento del PSPV de poner el foco en Camarero por la dana

Donde fuimos felices

Diario de un paseante ·

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:12

Para llegar al estadio del Arsenal hay que cruzar junto al viejo Highbury y su fascinante tribuna art déco. Es un contraste atroz. El presente ( ... esa cancha que desde fuera parece un hipermercado de segunda o un aeropuerto de tercera) carece de misterio, mientras que su antecesor conserva ese aire patricio que nos enamoró de críos, cuando vimos por la tele al equipo que alguna vez chocó contra el Valencia. Brady, Stapleton y el resto de muchachos sudaron también la camiseta en Mestalla: en ellos pienso mientras me dirijo al templo de la fe valencianista y recuerdo otras citas gloriosas en estadios de estética también mejorable pero dotados de un encanto superlativo.

