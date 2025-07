Javier Tebas, de guerrillero con Amadeo Salvo a fiel devoto con Peter Lim

Cuando Javier Tebas (31-7-1962) recibió los votos de los clubes para que se convirtiera en nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ... Amadeo Salvo (31-3-1967) gestionaba entre bambalinas su camino hacia la presidencia del Valencia. Entre la elección del primero como líder de la patronal (23-abril-2013) y la junta de accionistas del Valencia (4-junio-2013) que supuso un cambio de ciclo (la de aquel abrazo forzado por Jaume Ortí entre Andreu y Salvo) apenas pasaron seis semanas, tiempo suficiente para que Tebas y Salvo nunca coincidieran prácticamente en nada. Entre uno y otro hubo de todo menos buen rollo. Salvo arremetió contra Tebas por cuestiones tan diversas como los horarios de los partidos del Valencia en las últimas jornadas (2014-15), en cuestiones asamblearias, por el acuerdo con CVC (votó 'no' como responsable del Ibiza) y hasta por informes de la Liga a Antiviolencia que no dejaban en buen lugar al público de Mestalla. Que el Valencia se resintió de esa tensión que de manera continua y pública mantenían Salvo y Tebas es algo que por aquellos años admitían desde el club los propios ejecutivos. Tebas no tenía la simpatía de la grada de Mestalla y a la mínima se lo recordaban. Era curioso que el presidente de los clubes siempre tuviera al Valencia, como institución, poco menos que en armas. Nada que ver con la situación que se vive desde que Tebas cambió su perspectiva hacia Meriton. De mostrar los dientes a convertirse poco menos que en el mejor portavoz y defensor de Peter Lim.

El último apunte del máximo responsable de LaLiga venía a reforzar la continuidad de Peter Lim en el accionariado, motivado por el fichaje de Ron Gourlay como CEO de fútbol («demuestran el compromiso de Lim y la continuidad. Hubo rumores sobre si se iba o no. Ha venido su hijo de presidente y ha traído un CEO de fútbol»). Tebas optó hace años por arrinconar sus propias palabras, aquellas que en junio de 2014 ponía en alerta al valencianismo, por entonces totalmente entregado a la causa meritoniana. «La entrada de Lim no me gusta. No soy partidario de ese modelo de club. Hay que esperar acontecimientos», decía en un debate organizado por las revistas Offside Magazine y Panenka. Nada más decir aquello las redes sociales empezaron a echar humo y fue trend topic el hastag #TebasVeteYa.

De aquel pellizco no queda nada. Sólo los periodistas recurren a la hemeroteca para encuadrar la escena. Ocho años después (enero de 2022), el propio Tebas salía a enmendar su paso. «Yo dije que me preocupaba la llegada de inversores extranjeros y que también me preocupaba la de inversores españoles, pero la segunda parte de la frase no llegó. Me preocupa que por la condición de no ser del sitio que eres te califiquen mejor o peor. Hubo polémica porque me acusaban a mí de xenófobo cuando completé una frase con la otra parte. Yo no puedo entrar en si le gusta a la gente o no. Nosotros la situación que vemos del Valencia es que está cumpliendo con el control económico». El cambio ha sido brutal.

Tanto que fue en 2016 cuando LaLiga se dio cuenta de que Meriton podría abrirle las puertas de un sector del mercado asiático. La patronal ya había vendido sus derechos televisivos al canal de pago Star Hub, que empezó a emitir en 2015 un mínimo de tres partidos de Primera, además de los resúmenes, pero en una visita en mayo de 2016 a Singapur el propio Tebas decía lo siguiente sobre el dueño del Valencia: «Los derechos ya están vendidos, ahora de lo que se trata y de lo que hablamos con Peter Lim es, primero, de introducir el producto, la competición en sí, y a partir de ahí captar patrocinadores».

El avance fue más que evidente. El 23 de marzo de 2017 LaLiga anunciaba su nuevo plan de expansión en Asia con la apertura de su oficina en Singapur. Al acto asistió lógicamente Layhoon y LaLiga ponía su objetivo en aumentar su presencia en Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam. La oficina de Singapur era la cuarta que se abría en el continente asiático. Tebas estaba totalmente entregado: «Singapur para nosotros será la puerta por la que alcanzaremos la zona oriental de Asia, y desde donde llegaremos a todos nuestros aficionados. Hemos cambiado los horarios de los partidos de fútbol para que en Singapur puedan ser vistos en tiempos razonables».

Nunca Tebas ha tenido un guiño o palabras de comprensión hacia la afición cuando se le han planteado las protestas y el ninguneo que desde la propiedad se hacía hacia el valencianismo. La protección a la propiedad ha sido máxima. Sólo hubo un momento discordante. Y fue con la aparición del príncipe de Johor. Si no hubiera sido amigo de Lim, Tebas no le habría cogido el teléfono en una situación tan comprometida como él mismo se encargó de explicar. «Fue una frikada, no lo vi nunca como comprador del Valencia. Prefiero no recordar el día que hablé con él. Estaba delante del tanatorio en el que estaba mi padre, lo atendí porque había quedado con él y, de pronto, subió un tuit hablando conmigo. Creo que eso lo dice todo. No hay más porque así fue».

La bandera la tiene clara: «Me preocupa siempre lo que haya contra los dueños». Por eso se mostró neutro con Murthy; echó la culpa del atasco del Nou Mestalla a los políticos, y está convencido de que sin Lim en el Valencia Goldman Sachs no hubiera dado el crédito. Desde luego, más fidelidad imposible.