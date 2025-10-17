Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'
Javi Gracia, durante un partido con el Valencia. Irene Marsilla

Javi Gracia se sintió engañado por Anil Murthy en su etapa en el Valencia

El ahora entrenador del Watford señalada que el entonces presidente del Valencia le hizo promesas «que no se cumplieron» debilitando a una plantilla que rozó el descenso a Segunda en 2021

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:08

Comenta

«No me sentí engañado por el Valencia, me sentí engañado por su presidente», así de contundente se mostró Javi Gracia en una entrevista en Radio Marca, señalando a la figura de Anil Murthy durante su estancia como entrenador del club de Mestralla, en plena pandemia. El navarro llegó al Valencia en el verano de 2020, presentó su dimisión en octubre pero siguió en el equipo por la penalización económica que debía afrontar si se marchaba y acabó siendo despedido en el tramo final de la temporada, con el Valencia rozando el descenso, y con Voro como salvador. «Hubo promesas que no se cumplieron. El equipo se debilitó mucho al comienzo con la salida de jugadores importantes como Parejo, Rodrigo o Ferran Torres. Luego, fuera de mercado, se fue Kondogbia y nos quedamos sin mediocentros», analizó el ahora entrenador del Watford.

Javi Gracia reconoció que el club vivió en su periplo en la entidad «una etapa convulsa institucionalmente» pero que eso no debe ser una excusa porque «el Valencia es un gran club, con una gran afición y con gente muy buena en su día a día. Tuve la mala fortuna de tener un presidente que no cumplió con su palabra y que se portó bastante mal». Con respecto a la actual situación del proyecto valencianista, sacó la cara por el trabajo de Rubén Baraja, que fue el que se sacó a la última hornada de jugadores jóvenes desde Paterna, y a Carlos Corberán: «Siempre seré un defensor del entrenador. Se está haciendo un buen trabajo y también la temporada pasada se está haciendo un buen trabajo con gente joven, y se compite en una liga muy exigente. Es difícil mantener el nivel cuando las expectativas están por encima de lo que realmente se puede conseguir».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  8. 8

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»
  9. 9

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  10. 10

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Javi Gracia se sintió engañado por Anil Murthy en su etapa en el Valencia

Javi Gracia se sintió engañado por Anil Murthy en su etapa en el Valencia