Javi Gracia se sintió engañado por Anil Murthy en su etapa en el Valencia

«No me sentí engañado por el Valencia, me sentí engañado por su presidente», así de contundente se mostró Javi Gracia en una entrevista en Radio Marca, señalando a la figura de Anil Murthy durante su estancia como entrenador del club de Mestralla, en plena pandemia. El navarro llegó al Valencia en el verano de 2020, presentó su dimisión en octubre pero siguió en el equipo por la penalización económica que debía afrontar si se marchaba y acabó siendo despedido en el tramo final de la temporada, con el Valencia rozando el descenso, y con Voro como salvador. «Hubo promesas que no se cumplieron. El equipo se debilitó mucho al comienzo con la salida de jugadores importantes como Parejo, Rodrigo o Ferran Torres. Luego, fuera de mercado, se fue Kondogbia y nos quedamos sin mediocentros», analizó el ahora entrenador del Watford.

Javi Gracia reconoció que el club vivió en su periplo en la entidad «una etapa convulsa institucionalmente» pero que eso no debe ser una excusa porque «el Valencia es un gran club, con una gran afición y con gente muy buena en su día a día. Tuve la mala fortuna de tener un presidente que no cumplió con su palabra y que se portó bastante mal». Con respecto a la actual situación del proyecto valencianista, sacó la cara por el trabajo de Rubén Baraja, que fue el que se sacó a la última hornada de jugadores jóvenes desde Paterna, y a Carlos Corberán: «Siempre seré un defensor del entrenador. Se está haciendo un buen trabajo y también la temporada pasada se está haciendo un buen trabajo con gente joven, y se compite en una liga muy exigente. Es difícil mantener el nivel cuando las expectativas están por encima de lo que realmente se puede conseguir».