Guedes superstar «He pasado días difíciles porque quería volver, pero estaba complicado», admite el jugador, aclamado como un ídolo | El portugués, convencido de que justificará el alto precio que se ha pagado por él, se pone hoy a las órdenes de Marcelino y luego será presentado LOURDES MARTÍ Miércoles, 29 agosto 2018, 01:04

El reencuentro entre Gonçalo Guedes y el valencianismo resultó apoteósico. La grada quiere que el portugués tome el papel principal en la temporada del centenario y él está dispuesto a hacerlo. Así se explica que su llegada a una ciudad que le vio partir en mayo y que le ha esperado hasta pocas horas del cierre de mercado fuese como la de una auténtica súper estrella. Decenas de aficionados se plantaron sobre el mediodía en la salida de la terminal de aviones privados de Manises para darle la bienvenida.

A través de los cristales apareció, vestido con un polo azul del Valencia. Se abrieron las puertas de sensores y él sonrió hacia los seguidores. Estaba esperando a Peter Lim. Fue el máximo accionista del club de Mestalla el encargado de 'mostrarlo' a los seguidores. Salieron juntos, se dieron un apretón de manos y al son de «¡Peter Lim, Peter Lim!», el singapurense, junto a su esposa, se abrió paso entre los aficionados acompañado por la policía y seguridad privada hasta llegar a su furgoneta.

más otros 10 en variables Guedes. 33 millones vino a costar Negredo entre traspaso y comisiones. 30 tuvo que pagar por Rodrigo, lo mismo que le costó a Meriton. 25 ha costado Kondogbia, al igual que Enzo Pérez y Joaquín. 21,8 Abdennour, más 6,8 en variables. 21 millones se pagaron por Aimar.

Dejaba así todo el protagonismo a Guedes. Lejos de mostrar angustia por el gran número de seguidores y las altas temperaturas, el jugador de 21 años volvía a mostrar esa sonrisa pícara, mientras los agentes le abrían hueco. No tuvo ningún problema en posar para un selfie o firmar autógrafos. Además de corear su nombre, el futbolista escuchó frases como: «¡Te quiero más que a mi madre!». Tras la nube de aficionados le esperaba un viejo conocido, Voro, quien le dio un gran abrazo y lo metió al coche. El día no había hecho más que empezar para el portugués quien posteriormente pasó la revisión médica y posteriormente acudió a Mestalla.

También estaban en Manises, aunque pasaron un poco más desapercibidos, Jorge Mendes, representante del futbolista, Anil Murthy, presidente del Valencia y Mateo Alemany. Estos últimos también se hicieron fotos con los aficionados y recibieron el agradecimiento por la «plantilla de Champions» que ha confeccionado el club blanquinegro.

Hoy está previsto que vuelva a ponerse a las órdenes de alguien que también tiene muchas ganas de verle: Marcelino García Toral. Después de su primera sesión con el grupo será presentado en la ciudad deportiva de Paterna. Sin embargo, los aficionados no se quedarán con las ganas de darle otra bienvenida. El club está buscando un hueco en el calendario para abrir Mestalla y mostrar a todos los nuevos que han llegado como ya hizo la temporada pasada. Así que Guedes podrá recibir el aplauso junto a Kondogbia, Gameiro, Cheryshev, Batshuayi, Piccini, Diackaby, Racic y Daniel Wass.

«No me esperaba tanta gente ni un recibimiento tan caliente. Estoy muy contento y con ganas de entrenar y jugar. He pasado días difíciles porque quería volver al Valencia, pero estaba complicado. Siempre dije que quería quedarme aquí e hicimos todo para volver. El Valencia ha fichado muy bien y tenemos todo para hacer una gran temporada. Está claro que es importante este año por ser el del centenario, pero siempre queremos mejorar. Me quiero quedar en el Valencia mucho tiempo y le doy las gracias a la afición y haré de todo lo posible para devolver esa confianza. También le doy las gracias a Peter Lim y a la dirección del Valencia por todo el esfuerzo que han hecho por comprarme y quiero dar lo máximo y demostrar que valgo el precio que he costado», afirmó a los medios oficiales del club.

Lo cierto es que cuando se trata de Guedes todo toma un cariz extraordinario. Es, además, el fichaje más caro de la historia del club. En apenas unos meses se convirtió en el ídolo de la afición tras actuaciones eléctricas como aquella de octubre en Mestalla ante el Sevilla. Todavía tenía 20 años. La posibilidad de perderle para siempre después de que expirara su cesión no abandonaba la cabeza del aficionado de a pie en ningún momento. Y el portugués tampoco tenía en mente dejar su imprenta en el Valencia sólo una temporada. Concluyó la campaña y afición aprovechó el tirón de las redes sociales para pedir todos los días a casi todas horas aquello de: «Fichad a Guedes» o «anunciad a Guedes». Sin ir más lejos, el domingo pasado en Cornellà un aficionado le llamó directamente a voz en grito a Lim y le pidió la llegada del portugués.

Y después de todo esto era lógico que también fuese inusual la escenificación del fichaje del jugador ya que el club publicó una foto del máximo accionista estrechándose la mano con el futbolista más costoso de los cien años de historia del club (40 millones más diez en función de cláusulas ). Lo subió a su avión y ayer posó con la bufanda del centenario antes de plasmar su rúbrica, algo que el club dejó de hacer hace varias temporadas atrás para guardarse las espaldas, por si hay algún problema en la revisión y finalmente no fructificase el acuerdo como ocurrió con Dídac Vilà. Pero con Guedes es todo extraordinario. Es la estrella que ilumina el centenario.